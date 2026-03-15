鷸蚌相爭漁翁得利！巴拿馬運河占盡「天時地利」成航運界避風港

中東戰事引發連鎖反應，隨著荷姆茲海峽因衝突遭到封鎖，全球能源運輸與運費價格飆漲，在此關鍵時刻，巴拿馬運河憑藉優越的地緣戰略位置，加上今年雨水充沛的「天時」助攻，意外成為全球航運界的避難所。示意圖。（路透）

中東戰事引發連鎖反應，隨著荷姆茲海峽因衝突遭到封鎖，全球能源運輸與運費價格飆漲。在此關鍵時刻，巴拿馬運河憑藉優越的地緣戰略位置，加上今年雨水充沛的「天時」助攻，意外成為全球航運界的避難所，巴拿馬運河管理局證實，近期運河交通量已出現顯著成長。

據《CNN》報導，巴拿馬運河管理局副局長馬洛塔（Ilya Espino de Marotta）指出，近期通過運河的船舶數量出現增長。她分析，在燃料價格節節攀升的當下，巴拿馬運河全長僅82公里，不到埃及蘇伊士運河（193公里）的一半。這種無可取代的「地利」優勢大幅縮短了航程，為航商節省鉅額燃料成本，使其在動盪局勢下更具吸引力。

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更令巴拿馬運河振奮的是，今年喜迎「天時」利多。馬洛塔說，由於今年雨量充沛，運河目前每日可容納40至41個航次，遠高於常規的36航次。這與2023年至2024年間聖嬰現象引發的極端乾旱形成鮮明對比；當時運河區內人工湖加通湖（Gatun Lake）水位創歷史新低，每日航次被迫縮減至24次。如今運能滿載，正好補足了因中東衝突而激增的替代航運需求。

值得注意的是，荷姆茲海峽承載全球約五分之一的液化天然氣（LNG）貿易量，亞洲市場更有八成燃料依賴該水道。隨著戰爭絞殺航道，美國LNG運費暴漲四倍，亞洲買家急尋備援路徑，已有至少四艘原定前往歐洲的美國LNG船改轉向亞洲。

馬洛塔表示，雖然目前美國天然氣出口仍以鄰近的歐洲市場為首選，但若荷姆茲海峽持續受限，巴拿馬運河已做好接收更多能源運輸業務的準備。

儘管馬洛塔坦言每日41航次的高流量長期而言挑戰不小，但承諾可穩定維持在38航次左右。隨著中東戰火螺旋式上升，占盡天時地利優勢的巴拿馬運河已做好準備，將在國際能源物流洗牌中，扮演穩定全球供應鏈的關鍵替代角色。

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