川普喊話派軍艦支援荷姆茲！日本11年前曾討論

伊朗試圖封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽。（圖翻攝自Google Map）

中東戰火升溫，伊朗對波斯灣鄰國發動無差別攻擊，並嘗試封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。美國總統川普昨天（14日）喊話包括中國、日本在內等受到此次影響的國家，也派出軍艦到該水域一起制止伊朗，引發各界熱議。有日媒今天（15日）指出，其實日本11年前就曾討論過派出自衛隊處理荷姆茲海峽的問題；日媒還列出，現在若想要在該水域展開任何行動，高市早苗政府可能採取的3種選項。

川普14日公開喊話包括日本在內等國家，能夠派艦艇到荷姆茲海峽，一起制止「伊朗這個已經被完全擊垮的國家所帶來的威脅」，讓荷姆茲海峽恢復安全和暢通。另外，日相高市早苗預計本月19日將與川普舉行領袖會談，由於日本海上自衛隊擁有技術水準極高的掃雷能力，外界猜測高市可能會被川普當面要求在荷姆茲海峽的安全行動中提供具體協助。

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日本一派輿論認為，日本這次若要出動，將面臨法制上的障礙，這將使高市在外交與國內法制之間面臨艱難抉擇；自民黨政調會長小林鷹之今天就坦言，根據日本現行法律，向中東地區派遣日本海上自衛隊艦艇的門檻「極高」。

不過《日經》今日報導指出，其實早在2015年安倍晉三執政時期，就討論過派遣自衛隊到荷姆茲海峽的問題。當年是安倍政府推動《新安保法制》（二戰後日本安保政策的重大轉變，核心為解禁『集體自衛權』，允許自衛隊在盟國受攻擊時進行武力反擊，並擴大海外派遣範圍）的關鍵年，安倍晉三在國會辯論時，多次提到「荷姆茲海峽遭水雷封鎖」的典型假設性劇本，來說明為何日本需要行使集體自衛權。同年9月，《新安保法制》正式通過，並於2016年3月實施，讓自衛隊具備去荷姆茲海峽掃雷的法律基礎。

而且在2019年，安倍政府還真的有派出過海上自衛隊到中東。當年中旬，荷姆茲海峽附近發生多起油輪遇襲事件，其中就包括一艘日本企業營運的油輪「國華勇氣號」（Kokuka Courageous），川普1.0政府組建「國際海事安全聯盟」（IMSC），要求盟友共同護航油輪。

這讓作為石油進口大國、當時與伊朗維持相對友好關係的日本陷入兩難，為了平衡與美伊兩國的關係，安倍政府最終沒有加入美國主導的護航聯盟，而是根據《防衛省設置法》相關條款，以「獨自活動」名義派遣部隊，活動範圍也避開最敏感的荷姆茲海峽內部，範圍定在阿曼灣、阿拉伯海北部及曼德海峽東側。

《日經》還列出在若想要在該水域展開行動，高市早苗政府可以採取的3種選項。第一個就是行使集體自衛權，即便伊朗沒有直接攻擊日本，但封鎖荷姆茲海峽阻斷石油運輸，高市政府若將此狀況認定為「威脅到日本生存」，即可行使自衛權。

第二個選項是為美軍提供後方支援，若威脅程度不足以啟動集體自衛權，這種情況也可能被認定為「重要影響事態」，也就是不加以出手控制，可能導致更嚴重的後果，這將允許自衛隊為美軍和盟友軍隊提供後方支援。

第三個選項則是聯合國際和平應對，這指的是國際社會的和平安全遭受威脅，根據《聯合國憲章》所進行跨國聯合行動，自衛隊可以採取措施提供支援。

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