俄國能源出口門戶受威脅！黑海石油樞紐遭無人機重創 現場火光沖天

俄國當局今（15）日證實，位於克拉斯諾達地區（Krasnodar）的一處油料設施，因遭到攔截後的無人機殘骸墜落而引發火災。（路透）

俄羅斯南部能源心臟再遭重擊！俄國當局今（15）日證實，位於克拉斯諾達地區（Krasnodar）的一處油料設施，因遭到攔截後的無人機殘骸墜落而引發火災。由於該設施位於俄南最重要的石油樞紐，且為黑海出口港諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的唯一補給命脈，此次襲擊再度重創俄國能源物流鏈。

據《路透》報導，俄羅斯地方當局指出，這處遭到破壞的設施位於季霍雷茨克（Tikhoretsk）附近。值得注意的是，該地區的石油泵站週四才剛遭到烏克蘭無人機襲擊，火勢直到週五才撲滅，官方尚未證實兩次襲擊是否為同一設施，但接連的打擊顯見烏克蘭已將目標鎖定俄軍戰略後勤。

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初步報告顯示，此次攻擊目前暫無人員傷亡。

季霍雷茨克樞紐是俄羅斯南部最大的石油集散點之一，更是俄國石油產品通往黑海重要港口諾沃羅西斯克的唯一供應路線，一旦該樞紐長期陷入癱瘓，將直接衝擊俄國對外的能源貿易。

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