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    不想當美國人還要付錢！美棄籍費大砍8成 從7.3萬降到1.4萬

    2026/03/15 16:31 編譯陳成良／綜合報導
    美國公民放棄國籍的申請費用大幅調降至450美元。（美聯社）

    美國公民放棄國籍的申請費用大幅調降至450美元。（美聯社）

    想放棄美國國籍，過去得先支付2350美元（約新台幣7.3萬元）。美國國務院近日宣布將棄籍申請費調降至450美元（約新台幣1.4萬元），降幅約80%，新規已於當地時間14日正式生效。這項費用調整源於海外美國人團體長年的法律訴訟，質疑高額費用限制公民行使放棄國籍的權利。

    據《美聯社》報導，美國國務院已在《聯邦公報》發布最終規則。調整後的新費率，金額回歸至2010年首次收取棄籍費時的標準，對長期定居海外、卻因繁重稅務負擔被迫棄籍的美國公民而言，是一項重大里程碑。

    放棄美國國籍並非單純繳費即可，過程相當嚴謹且繁瑣。申請人必須多次以書面與口頭方式，向國務院領事官員反覆宣誓，確認已充分理解放棄國籍的法律後果，案件並需經國務院漫長審核，完成正式宣誓後才算生效。

    美國是全球極少數對海外公民課稅的國家。2010年代中期，隨著《海外帳戶稅收遵循法》（FATCA）等嚴格申報要求實施，許多旅居海外的美國人，因難以負荷複雜的稅務申報與潛在稅賦，被迫選擇放棄國籍。

    2015年，美國政府以行政成本增加為由，將棄籍費從450美元（約新台幣1.4萬元）暴漲至2350美元（約新台幣7.3萬元），隨即引發海外社群強烈反彈。總部位於法國的「意外成為美國人協會」（Association of Accidental Americans）隨即發起法律訴訟，主張行使放棄國籍的基本權利不應成為政府的「創收工具」。

    該協會主席勒阿格爾（Fabien Lehagre）發表聲明表示，對這項決定表示歡迎，並將其視為6年來法律行動的具體成果。協會在法庭文件中指出，自2023年政府承諾降費以來，仍有超過8700名美國人支付了全額的2350美元才得以棄籍。

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