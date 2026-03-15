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    首頁 > 國際

    澤倫斯基爆：伊朗用「俄製無人機」襲擊美軍基地

    2026/03/15 16:40 即時新聞／綜合報導
    伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，如今正由俄羅斯反向供應給伊朗，用於攻擊美國與以色列。（路透）

    伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，如今正由俄羅斯反向供應給伊朗，用於攻擊美國與以色列。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基昨日（14日）接受美媒專訪時披露，原本由伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，如今正由俄羅斯反向供應給伊朗，用於攻擊美國與以色列。

    據《路透》報導，澤倫斯基在接受採訪時指出，情報顯示俄羅斯正提供見證者無人機給伊朗。這類無人機以造價低廉聞名，是昂貴飛彈的理想替代品。自2022年秋季俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄軍已向烏克蘭境內發射數千架此型無人機，初期由伊朗提供，但隨後俄國已具備自行生產能力。

    報導指出，見證者無人機雖然起源於伊朗，但其製造商標與來源往往模糊不清。目前區域內多起針對他國的攻擊行動，皆被指向與這款無人機有關。

    分析人士認為，澤倫斯基此時公開這項情報，旨在強調俄、伊兩國軍事同盟對全球安全的威脅，並呼籲西方盟友關注俄羅斯軍工對外輸出的後果。

    目前美國國防部尚未對澤倫斯基提到的「俄製」無人機襲擊事件做出正式回應，但白宮此前已多次警告俄伊軍事合作正持續深化。

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