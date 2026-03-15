伊朗開戰14天川普基本盤鬆動！MAGA名嘴開火 共和黨憂期中選舉

前福斯新聞（Fox News）主持人、MAGA核心人物卡爾森（右）近期與美國總統川普關係生變。（法新社資料照）

伊朗戰爭爆發滿兩週，油價上升、金融市場波動與美軍傷亡增加，正對川普政府帶來政治壓力。這項挑戰使公眾對政府的戰爭目標與退場機制產生質疑，甚至連部分支持者也開始質疑其戰爭計畫。

《美聯社》報導指出，隨著美、以兩國對伊朗空襲進入第14天，川普總統正面臨開戰以來最嚴峻的內部挑戰。伊朗軍方表示將持續攻擊能源基礎設施，並利用荷姆茲海峽航運受阻作為施壓槓桿。全球約1/5石油貿易行經該水域，目前能源市場已陷入劇烈動盪。

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川普14日表示，許多受影響國家應與美國合作派遣軍艦，以確保海峽航行安全，並強調這本應是一項團隊合作。

美國財政部本週宣布針對俄羅斯石油提供30天的制裁豁免，以釋放受困海上的俄油貨物。此舉引發外界質疑，認為此舉可能強化俄羅斯資助戰爭的能力，並抵銷多年來對普廷施加的經濟壓力。烏克蘭總統澤倫斯基對此公開表達反對，直指放寬制裁是錯誤決定，無助於區域和平。

政治基本盤分裂：MAGA 領袖質疑開戰決策

政治層面，戰爭引發的物價壓力正撕裂川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）支持基礎。包含卡爾森（Tucker Carlson）在內的右翼領袖，已公開對這場軍事行動表示批判。共和黨參議員保羅（Rand Paul）警告，若能源價格持續走高，共和黨11月的期中選舉結果恐將面臨災難性局面。民主黨方面則整合立場反對川普的伊朗政策，指控共和黨未能履行降低生活成本的承諾。

川普14日在佛州處理公務並參加募款活動，同時對媒體關於戰事的報導表達不滿。這場戰爭對11月期中選舉選情及全球能源格局的長期影響，將成為未來數月觀察焦點。

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