反政府浪潮未現 華郵：飛彈讓伊朗人「嚇到不敢動彈」

華郵指出，美以對伊朗猛烈空襲，即使有心想要推動政權更迭的民眾，也不敢貿然行動。（路透）

美國和以色列對伊朗發起空襲後，川普總統起初聲稱這場戰爭的目的是迫使德黑蘭政權更迭，但開戰2週以來，伊朗民眾並未起身反抗政權。《華盛頓郵報》14日報導，伊朗人大多慶祝最高領袖哈米尼身亡，但在彈如雨下的情況下已「嚇得不敢動彈」。

據報導，居住在阿拉伯聯合大公國杜拜的伊朗人表示，他們的家人曾慶祝哈米尼在空襲中喪命，但他們每天都會接到在伊朗的家人電話，了解戰爭之下所經歷的恐怖情況。他們表示，在伊朗的家人大多躲在家裡，試圖躲避美以空襲，以及持槍在街上巡邏的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）支持者。

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儘管伊朗民眾仍抱持希望，不時給遠在杜拜的家人打簡短的電話，安慰他們說，積極的改變即將到來，但即使是那些最初支持美以空襲的人，現在也表示難以想像未來。36歲建築師皮維（Pivi）表示，「如果這場戰爭現在結束，我們的處境會比以前更糟」。

皮維說，她希望最終人們能夠走上街頭，要求恢復民主，就像她的家人在去年12月大規模抗議活動中所做的那樣，「但現在，大多數人都太害怕了，不敢行動」。

53歲、居住杜拜逾30年的瑪麗亞姆（Maryam）說道：「我的夢想之地竟然被我的祖國襲擊，我們一直生活在迪士尼樂園裡，突然間聽到（空襲）警報。」她說，每天都在等待87歲母親的電話，有時母親要打30多次才能接通，現在伊朗沒人敢出門，就連那些在美國空襲後慶祝好幾天的人也停止慶祝。

一些住在杜拜的年輕伊朗人，在伊斯蘭政權統治下長大，最後逃離壓迫，他們認為美以戰爭是解放伊朗的最佳途徑，或許也是唯一途徑。

33歲的設計師西瑪（Sima）表示，她多年來一直躲避執行伊朗法律的道德警察，這些法律要求女性在公共場合必須遮蓋頭髮並穿著得體。她說，3年前她離開德黑蘭的家人來到杜拜追求事業，但她仍然夢想著回到伊朗。

西瑪說，她的一位老朋友在空襲中喪生，「每天看著美麗的祖國被摧毀，心都碎了」。儘管如此，她還是問自己：「我們還有別的選擇嗎？」她把這些攻擊比喻為根除癌症的手術。

3年前離開伊朗前往杜拜的皮維也說，父母每天打電話告訴她的那句話，是她努力想要記住的：「我們很害怕，但我們充滿希望。」

華郵指出，世界兩大軍事強國飛彈和炸彈如雨般落下，再加上缺乏有組織的反對派，應能解釋為何幾週前還參與反政府抗議的伊朗民眾，如今沒有走上街頭。

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