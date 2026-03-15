如何確保荷姆茲海峽安全？ WSJ評估需要2種條件

荷姆茲海峽是全球5分之1石油貿易必經之路。（路透）

伊朗透過封鎖全球能源供應的重要動脈荷姆茲海峽，企圖挫敗美國和以色列的軍事行動，促使美國研擬派軍艦護航油輪。《華爾街日報》14日分析，確保該海峽安全需要2種條件：更積極運用空中力量搜尋並摧毀伊朗攻勢，或派遣地面部隊控制海峽附近地區。

據報導，美國海軍官員表示，伊朗的無人機和反艦飛彈可能將荷姆茲海峽變成美國海軍的「殺戮區」，這是美軍目前暫緩派遣軍艦護航油輪和其他商船的原因。為護航行動掃清障礙的一種方案是更積極地運用空中力量，在伊朗飛彈和無人機向海峽內的船隻發射之前，搶先搜尋並加以摧毀，而另一個方案是派遣地面部隊奪取海峽周邊地區。

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美國政府表示，所有方案都在考慮範圍內，包括動用地面部隊。川普13日才下令調派駐紮日本沖繩的第31陸戰隊遠征支隊的2500名陸戰隊員，以及母港位於日本長崎縣佐世保市的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）前往阿拉伯海支援，被外界認為在為地面行動做準備。

在護航行動中，美國軍艦（可能與盟國海軍協同作戰）將與油輪一同穿越海峽，清除水雷，並抵禦伊朗的空中攻擊，以及伊朗「蚊子艦隊」小型快艇的攻擊。專家估計，每艘油輪可能需要2艘軍艦護航，或需要十幾艘軍艦來護衛由5到10艘油輪組成的船隊，才能提供必要的防空能力。由於距離較短，擊落飛彈和無人機的難度大大增加。

專攻海軍作戰的前美國國防官員、華府智庫哈德遜研究所研究員克拉克（Bryan Clark）推估，除了軍艦之外，還需要至少十幾架MQ-9「死神」無人機在空中巡邏，並在伊朗沿海地區發現飛彈和無人機發射裝置時進行打擊，「這需要數千名士兵和水兵，以及相當可觀的資金投入，而且可能需要持續數月之久」。

不過，將艦艇用於油輪護航意味，它們將無法執行進攻任務或更廣泛的飛彈防禦任務。

海運貿易刊物《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）表示，由於安全措施和可用軍艦數量的限制，通過荷姆茲海峽的油輪通行量將降至正常水平的10％。照此速度，疏通滯留在波斯灣的600多艘國際貿易船舶需要數月時間。

即便付出如此努力，伊朗仍有可能發動猛烈打擊，擊傷甚至擊沉美軍軍艦和商船。伊朗的反艦巡弋飛彈機動性強，可以快速部署、發動突襲。

更具規模的軍事選項是突襲或控制伊朗南部的大片區域，以確保伊朗軍隊無法向海峽中的船隻開火。這可能需要數千名士兵，並投入長達數月的軍事行動，在此期間，美軍將面臨一個為生存而戰的政權攻擊。

這類突襲行動將首先對海岸線進行大規模空襲，隨後，美軍由陸戰隊在伊朗南部地形崎嶇的山區進行兩棲登陸。指揮官可以嘗試多次突襲，目標是摧毀無人機和飛彈發射裝置，接著撤退。然而，伊朗可能會與突襲者玩「貓捉老鼠」的遊戲，先撤退等待陸戰隊撤離，再捲土重來。

軍事分析家表示，要維持對該地區的控制，就必須發動入侵。美國會試圖用空襲壓制伊朗地面部隊，使其遠離登陸部隊，但雙方仍有可能直接交戰。

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