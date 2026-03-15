被關押逾2月 馬杜羅每晚在牢房哭喊「我是委內瑞拉總統！」

美軍今年1月閃電突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅夫婦，2人目前被分別關押在紐約布魯克林的一所聯邦監獄中。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

美軍今年1月閃電突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，2人被一同帶往美國紐約布魯克林的一所聯邦監獄中。事發2個月後，外媒體引述消消息人士爆料，馬杜羅目前居住在幾乎與外界完全隔絕的單獨牢房，據稱每晚其他關押囚犯與獄警，都能聽到他在牢房內不斷哭喊：「我是委內瑞拉總統！」

綜合西班牙《ABC》等外媒報導，馬杜羅夫婦在今年1月3日，在美軍閃電突襲行動中被捕，2人目前被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），並被單獨監禁。報導指出，馬杜羅的單人牢房空間，僅有約8×10英尺（約2X3公尺）；至於房內配備，則有一張金屬床、馬桶、洗手槽，以及一扇幾乎無法透入自然光的小窗戶。

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消息人士聲稱，當局為了以防意外發生，除了給馬杜羅關押在空間狹小的單人牢房，還特別把他安置在監獄的特別管制區（Special Housing Unit，SHU），這個區域通常用於防止自殺、紀律隔離或關押被認為特別危險或特別敏感的囚犯。據悉，被安置在這個區域生活的囚犯，幾乎過著完全外界的隔離生活。

報導介紹，被安置在特別管制區所有囚犯，每周僅能離開牢房「放風」3次，且每次僅有1小時，外出時還必須同時戴上手銬、由2名獄警一起陪同。在這1小時的外出時間，囚犯可以選擇去洗澡、瀏覽受到獄警監管的電子郵件、使用電話（每月通話次數有限制），或者到一個小型圍欄戶外區活動。

消息人士指出，其他囚犯或獄警每到深夜，時常能聽到馬杜羅在牢房中使用西班牙文大聲高喊：「我是委內瑞拉總統！告訴我的國家，他們把我綁架了，而且在這裡虐待我們！」（¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!）

另外，目前多個社群平台瘋傳一張照片，疑似獄方安裝馬杜羅在牢房內的24小時監視器影像，但布魯克林大都會拘留中心或其他相關單位，目前並未出面證實照片真偽。

ÚLTIMA HO: La vida de Nicolás Maduro en la cárcel: entre gritos y crisis de ansidad.



-El personal del MDC informa que el narco atraviesa crisis de ansiedad recurrentes. Durante las noches, sus gritos resuenan en el ala de máxima seguridad: "¡Yo soy el presidente!", pic.twitter.com/UswprjK2MG — AJPalacios （@AJPalacios6） March 12, 2026

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