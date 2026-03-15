南韓公務員報案求救7小時後陳屍辦公室 119草率搜索引質疑

南韓大邱市壽城區公務員深夜加班身體不適，撥打119求助，但警消僅搜索15分鐘就離開，7小時後才有人發現公務員陳屍辦公室。圖為壽城區政府本館。（圖擷自Google街景）

南韓大邱市壽城區1名30來歲公務員，12日晚間11時35分加班時感到身體不適，連忙以手機撥打119求救，孰料消防隊和警方草草搜索15分鐘沒找到人就離開，到了13日早上6時45分許，才由清潔人員發現他陳屍在區政府分館辦公室，讓外界質疑警消涉嫌瀆職。

據《韓聯社》報導，這名公務員在撥打119時已無法言語，只能發出嘔吐聲，消防單位對其手機進行了GPS定位追蹤，發現他在區政府辦公區內，於12日晚間11時45分許和警方展開聯合搜索。

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不過，警消檢查了停車場和附近區域沒找到人，區政府分館則是大門上鎖，推測沒人在內因此並未尋找方法進入，整個搜救過程僅維持15分鐘就結束。

據了解，分館旁邊就是壽城區政府本館，當晚有工作人員在1樓值班，但警消並未告知本館職員來幫忙開門，錯失了黃金救援時間，過了7小時才有清潔工在分館4樓辦公室發現這名公務員的遺體。

警方指出，死者身上沒有外傷等他殺跡象，現場也未發現遺書，預計16日進行解剖釐清死因。對於外界批評警消草率結束搜索一事，大邱消防局和警方正在對當晚出勤人員展開內部調查，希望未來能避免類似狀況再度發生。

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