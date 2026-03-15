為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓公務員報案求救7小時後陳屍辦公室 119草率搜索引質疑

    2026/03/15 15:12 即時新聞／綜合報導
    南韓大邱市壽城區公務員深夜加班身體不適，撥打119求助，但警消僅搜索15分鐘就離開，7小時後才有人發現公務員陳屍辦公室。圖為壽城區政府本館。（圖擷自Google街景）

    南韓大邱市壽城區公務員深夜加班身體不適，撥打119求助，但警消僅搜索15分鐘就離開，7小時後才有人發現公務員陳屍辦公室。圖為壽城區政府本館。（圖擷自Google街景）

    南韓大邱市壽城區1名30來歲公務員，12日晚間11時35分加班時感到身體不適，連忙以手機撥打119求救，孰料消防隊和警方草草搜索15分鐘沒找到人就離開，到了13日早上6時45分許，才由清潔人員發現他陳屍在區政府分館辦公室，讓外界質疑警消涉嫌瀆職。

    《韓聯社》報導，這名公務員在撥打119時已無法言語，只能發出嘔吐聲，消防單位對其手機進行了GPS定位追蹤，發現他在區政府辦公區內，於12日晚間11時45分許和警方展開聯合搜索。

    不過，警消檢查了停車場和附近區域沒找到人，區政府分館則是大門上鎖，推測沒人在內因此並未尋找方法進入，整個搜救過程僅維持15分鐘就結束。

    據了解，分館旁邊就是壽城區政府本館，當晚有工作人員在1樓值班，但警消並未告知本館職員來幫忙開門，錯失了黃金救援時間，過了7小時才有清潔工在分館4樓辦公室發現這名公務員的遺體。

    警方指出，死者身上沒有外傷等他殺跡象，現場也未發現遺書，預計16日進行解剖釐清死因。對於外界批評警消草率結束搜索一事，大邱消防局和警方正在對當晚出勤人員展開內部調查，希望未來能避免類似狀況再度發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播