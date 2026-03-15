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    川普籲派軍艦護荷姆茲海峽 日本評估門檻「極高」

    2026/03/15 14:27 編譯孫宇青／綜合報導
    自民黨政調會長小林鷹之表示，派自衛隊艦艇赴荷姆茲海峽必須謹慎考量。（法新社）

    自民黨政調會長小林鷹之表示，派自衛隊艦艇赴荷姆茲海峽必須謹慎考量。（法新社）

    針對美國總統川普呼籲各國派遣軍艦，協助維護關乎全球石油供應要道的荷姆茲海峽安全，日本執政黨「自民黨」政調會長、眾議員小林鷹之15日表示，東京方面執行此舉的門檻「極高」。

    《法新社》報導，在美國和以色列襲擊伊朗2週後，波斯灣地區仍深陷衝突泥淖，伊朗封鎖至關重要的荷姆茲海峽，並襲擊波灣地區的能源設施，導致油價飆升。

    此前，川普矢言美國海軍「很快」將開始護送油輪通過荷姆茲海峽，14日又加碼呼籲中國、法國、 日本、南韓、英國等國增派軍力。

    小林鷹之15日在日本放送協會（NHK）的政治辯論節目中表示，根據日本現行法律，向中東地區派遣日本海上自衛隊艦艇的門檻「極高」，「從法律角度來看，我們並不排除這種可能性，但鑑於目前衝突仍在持續，我認為必須對此高度謹慎考慮」。

    日本是世界第四大經濟體，也是第五大石油進口國，國內95％的石油來自中東，其中70％必須經由荷姆茲海峽運輸，而該海峽目前實際上已被封鎖。

    在日本這個奉行和平主義的國家，派遣自衛隊到海外是一個政治敏感議題，因為許多選民支持1947年由美國主導、放棄戰爭的憲法。首相高市早苗日前在國會上表示，是否向中東地區派遣日本軍艦護航油輪，「尚未做出任何決定」。

    高市預計本週訪問華府，與川普舉行會談，雙方可能會討論包括亞太地區安全，以及伊朗戰爭在內的一系列問題。

    小林鷹之表示，希望首相能「弄清楚川普總統呼籲增援的真正意圖」。他還表示，希望兩國領袖討論東京和華府如何密切合作，確保東亞安全框架不出現真空，因為根據報導，美軍正從日本和南韓基地調度兵力向波灣增援。

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