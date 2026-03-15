B-52深夜升空打擊伊朗！美軍公布空襲畫面

美軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機。該型機最高飛行高度可達約1.5萬公尺，且單次任務可攜帶超過30公噸武器，具備強大的長程打擊與威懾能力。（路透檔案照）

美軍釋出最新戰場影片，一架B-52長程轟炸機在夜間起飛執行任務，持續參與對伊朗的空襲行動。這項代號為「怒火行動」的軍事打擊目前仍在進行中。

美國中央司令部（CENTCOM）15日發布的最新影片顯示，一架波音B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）在黑暗的跑道上滑行並升空。軍方官員指出，美國部隊執行的空襲將保持不可預測、充滿變動且具決定性的作戰節奏。

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這架轟炸機的投入為戰場帶來實體的火力投射。美國空軍資料顯示，B-52同溫層堡壘轟炸機是一款具備長程打擊能力的重型戰略平台，最高飛行高度可達1.5公尺，並能以高亞音速執行多樣化作戰任務。B-52H仍是美軍載彈量最大的轟炸機之一，也是現役最重要的長程打擊平台之一，單次任務可攜帶超過30公噸武器，使美軍能在敵方防空系統外發動遠距攻擊。

儘管B-52誕生於冷戰初期，但經過多次航電與武器系統升級後，至今仍是美軍重要的長程轟炸平台。相較於匿蹤轟炸機B-2或B-21，B-52的最大優勢在於載彈量與作戰成本。該型機可攜帶大量精準導引炸彈與巡弋飛彈，特別適合執行持續性的空襲與威懾任務。

美國空軍計畫讓B-52H持續服役至2050年代，使這款「同溫層堡壘」成為服役時間可能超過一世紀的戰略轟炸機。

美國中央司令部持續公布「史詩怒火行動」相關影像，目前除B-52轟炸機外，美軍也動用多型戰機參與打擊。美國空軍將根據戰場評估，持續針對指定軍事目標執行精準投彈任務。

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 15, 2026

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