為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    120公里設3收費站！中國地方重啟國道收費 車主怒批「路霸」

    2026/03/15 15:19 編譯陳成良／綜合報導
    中國地方政府近期重新於多處國道設置收費站，引發當地車主不滿。（圖擷取自影片）

    中國地方政府近期重新於多處國道設置收費站，引發當地車主不滿。（圖擷取自影片）

    中國多個地方政府近期重新在國道與省道設立收費站，引發車主強烈反彈。山西省日前公告在短短120公里路段內新增3個收費站，收費期限長達29年10個月，引發網路輿論痛批，直指政府變相重複收費，將民眾當作財政缺口的「韭菜」。

    據多家中國媒體報導，山西省政府日前公告，同意在國道108線忻州境內增設「棗林」、「西鎮」與「蘭村」3個收費站。消息一出，隨即在網路引發軒然大波，不少車主抱怨過去加油時已繳納燃油稅，如今行駛國道仍需額外付費，質疑當局變相「繳兩次錢」。

    以費養路 引發燃油車主不滿

    中國於2009年取消公路養路費，改為徵收燃油附加稅，將相關成本納入油價中。然而，隨著房地產市場調整與新能源車銷量市占率提升，傳統燃油稅收入銳減。為了填補公路養護資金缺口，安徽、甘肅、湖北、吉林、山西、江蘇與山東等7個省分，近期相繼啟動國道收費試點，新增收費站數量已超過百座。

    這項政策直接衝擊燃油車主。1名車主在社群媒體指出，若以1年行駛1.5萬公里計算，燃油車主除需負擔沉重的燃油稅外，未來還得額外掏出數千元通行費。反觀同里程數的電動車主卻無需負擔油稅，這種稅制上的不平衡，導致輿論持續沸騰。

    針對各地競相設站，中國網路輿論分析指出，地方政府財政壓力持續加大，部分地區面臨保民生、保工資、保運轉的巨大挑戰。為求財政周轉，地方政府轉而將國道與省道收費作為穩定現金流，以填補基礎建設虧損與公務員薪資壓力。

    雖然當局曾強調加強監管亂收費，但面對日益嚴峻的財政缺口，地方政府對於透過道路收費來補充金庫的做法，已成為普遍現象。對此，中國國家發改委於去年10月發布意見，研擬建立新能源車道路使用費的分擔機制，試圖平息燃油車主的心理不平衡，但相關政策何時落地，目前仍未見明確進度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播