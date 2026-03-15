120公里設3收費站！中國地方重啟國道收費 車主怒批「路霸」

中國地方政府近期重新於多處國道設置收費站，引發當地車主不滿。（圖擷取自影片）

中國多個地方政府近期重新在國道與省道設立收費站，引發車主強烈反彈。山西省日前公告在短短120公里路段內新增3個收費站，收費期限長達29年10個月，引發網路輿論痛批，直指政府變相重複收費，將民眾當作財政缺口的「韭菜」。

據多家中國媒體報導，山西省政府日前公告，同意在國道108線忻州境內增設「棗林」、「西鎮」與「蘭村」3個收費站。消息一出，隨即在網路引發軒然大波，不少車主抱怨過去加油時已繳納燃油稅，如今行駛國道仍需額外付費，質疑當局變相「繳兩次錢」。

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以費養路 引發燃油車主不滿

中國於2009年取消公路養路費，改為徵收燃油附加稅，將相關成本納入油價中。然而，隨著房地產市場調整與新能源車銷量市占率提升，傳統燃油稅收入銳減。為了填補公路養護資金缺口，安徽、甘肅、湖北、吉林、山西、江蘇與山東等7個省分，近期相繼啟動國道收費試點，新增收費站數量已超過百座。

這項政策直接衝擊燃油車主。1名車主在社群媒體指出，若以1年行駛1.5萬公里計算，燃油車主除需負擔沉重的燃油稅外，未來還得額外掏出數千元通行費。反觀同里程數的電動車主卻無需負擔油稅，這種稅制上的不平衡，導致輿論持續沸騰。

針對各地競相設站，中國網路輿論分析指出，地方政府財政壓力持續加大，部分地區面臨保民生、保工資、保運轉的巨大挑戰。為求財政周轉，地方政府轉而將國道與省道收費作為穩定現金流，以填補基礎建設虧損與公務員薪資壓力。

雖然當局曾強調加強監管亂收費，但面對日益嚴峻的財政缺口，地方政府對於透過道路收費來補充金庫的做法，已成為普遍現象。對此，中國國家發改委於去年10月發布意見，研擬建立新能源車道路使用費的分擔機制，試圖平息燃油車主的心理不平衡，但相關政策何時落地，目前仍未見明確進度。

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