美軍2500陸戰隊赴中東可突襲伊朗島嶼 印太缺快反部隊

美軍第31陸戰隊遠征部隊（31st MEU）具備搭乘MV-22B垂直起降戰機迅速部署的打擊能力。該部隊原駐防日本沖繩擔任印太主力快速反應部隊，移防中東後將使印太地區暫時缺少可立即支援的兵力。（圖取自美國陸戰隊專頁）

美軍部署約2500名陸戰隊前往中東，使五角大廈能迅速對伊朗島嶼發動突襲。一名前美國國防官員指出，這項軍事調度可能提高衝突升級風險，並使印太地區暫時缺少可迅速支援的反應部隊。

《紐約時報》報導指出，伊朗為避開美軍空襲，改派搭載水雷的快艇從島嶼基地出擊，嚴重威脅承載全球五分之一石油運輸的荷姆茲海峽。為反制這項戰術，配備兩棲突擊艦與垂直起降戰機的第31美國陸戰隊（USMC）遠征部隊（31st MEU）將投入戰場，美方藉此獲得空中支援，能迅速對伊朗島嶼發動兩棲突襲。

請繼續往下閱讀...

這類具備快速打擊能力的編制，正符合美國總統川普過去傾向批准小規模突擊行動的決策模式。川普日前宣稱已下令轟炸伊朗最大石油樞紐哈格島（Kharg Island），並徹底摧毀當地軍事設施，但基於「體面（decency）」考量未破壞產油設備。

前美國國防官員警告，這類突擊行動雖有短期效益，但若出現失誤將引發災難性後果。自美伊開戰以來，全球國際油價已暴漲40%。

兵力調度：印太戰區暫缺快速反應部隊

這支部隊的移防正牽動全球地緣政治板塊。前美國高階國防官員向《紐約時報》透露，第31陸戰隊遠征部隊原本駐紮於日本沖繩。如今東岸部隊正支援委內瑞拉任務，加上駐防亞洲的兵力調往中東，包含台灣與南韓在內的印太地區，暫時沒有快速反應部隊可立即支援。

報導總結指出，陸戰隊遠征部隊的部署，意味著美軍在波斯灣衝突中擁有更靈活的地面突擊能力。前美國國防官員指出，這類行動不僅可能提高衝突升級風險，也對美國在印太地區的整體兵力配置產生連鎖影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法