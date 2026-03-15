美軍KC-135墜毀釀6死 美國防部公開殉職官兵名單

美國空軍1架KC-135加油機12日在伊拉克西部墜毀，造成6名美軍死亡，美國國防部14日公開6名殉職官兵死亡名單。（美聯社）

美國空軍1架KC-135加油機12日在伊拉克西部墜毀，造成6名美軍死亡，美國國防部14日公開6名殉職官兵死亡名單，其中最年輕的僅28歲。

綜合外媒報導，根據公布名單，在KC-135上的官兵包括33歲的克林納少校（John A. Klinner）、31歲的薩維諾上尉（Ariana G. Savino）、34歲的技術中士普瑞特（Ashley B. Pruitt）、38歲的柯瓦爾上尉（Seth R. Koval）、30歲的安格斯特上尉（Curtis J. Angst）以及28歲的技術中士賽門斯（Tyler H. Simmons）

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軍方也表示，這起事件「並非敵方火力或友軍火力所致」，具體墜機原因仍在調查。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）表示，這起發生在伊拉克西部的墜機事故，是在兩架KC-135於「友軍空域」內發生某些事故後發生的，另一架KC-135則安全降落。

33歲的克林納少校在殉職後留下3個年幼子女，包括一對7個月大的雙胞胎和一個2歲兒子，克琳納的姊夫哈里爾（James Harrill）14日證實克林納的死訊，並悲傷地說：「實在令人心碎，他真的是個好爸爸，非常愛他的家人。」

克林納和薩維諾、普瑞特都隸屬於佛州麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）的第6空中加油聯隊，另外3人則是隸屬於俄亥俄州瑞肯貝克國民兵空軍基地（Rickenbacker Air National Guard Base）的第121空中加油聯隊。

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