川普誓重開荷姆茲海峽 專家：美軍恐需進入伊朗作戰

荷姆茲海峽為全球能源運輸命脈，目前因戰事風險導致逾600艘商船被迫滯留。專家警告，美軍若強行護航恐面臨極大的軍事代價。（路透資料照）

美國總統川普誓言重新開放被伊朗威脅的荷姆茲海峽並派軍艦護航油輪，但軍事專家警告，狹窄海峽可能成為美軍艦艇的「死亡陷阱」，若要確保航道安全，美軍甚至可能必須派遣地面部隊進入伊朗。

《華爾街日報》報導指出，川普與國防部長赫格塞斯多次承諾將派軍艦護航油輪通過荷姆茲海峽。然而該海峽最窄處僅約34公里，海軍軍官警告，伊朗的無人機與反艦飛彈極易將該水域變成美軍水手的「死亡陷阱」。為防範伊朗「快艇蜂群」的襲擊，每艘油輪恐需配置2艘軍艦護航，這將大幅增加美軍艦艇調度壓力。

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面對海岸線上的機動飛彈威脅，華府表明不排除使用地面部隊。軍事專家指出，若要確保航道絕對安全，美軍可能需要派遣地面部隊登陸伊朗南部，藉由控制沿海領土來摧毀飛彈發射陣地。這意味著登陸美軍將直接面對擁有19萬兵力的伊朗伊斯蘭革命衛隊，部隊可能陷入高風險的長期消耗戰。

報導指出，即使美軍強力護航，嚴格的安全措施與軍艦數量限制，仍會將海峽的油輪通行量壓縮至正常水準的10%。目前波斯灣內已有超過600艘國際商船被迫滯留，若依此護航速度，清理積壓船隻將耗時數月。

即使動用強大軍力降低威脅，航運與保險業仍可能因戰事風險而避開荷姆茲海峽。分析人士指出，只有衝突降溫並獲得伊朗不再攻擊船隻的保證，這條全球能源命脈的航運量才可能恢復正常。

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