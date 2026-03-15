屢遭川普罵軟弱！英首相施凱爾不忍了 擬向中東派千架攔截無人機

英國首相施凱爾擬向中東派遣數千架「防空攔截無人機」，來回應美國總統川普與部分軍事人士對其在伊朗戰爭中「反應軟弱」的批評。（路透）

屢遭美國總統川普批評對美國打擊伊朗的行動缺乏支持，英國首相施凱爾（Keir Starmer）傳出可能向中東派遣數千架「防空攔截無人機」，來防禦伊朗的無人機攻勢。

據《每日電訊報》報導，英國首相施凱爾擬向中東派遣數千架「防空攔截無人機」，來回應美國總統川普與部分軍事人士對其在伊朗戰爭中「反應軟弱」的批評。

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這種「Octopus（章魚）」反無人機攔截系統是由烏克蘭設計，目前正在英國生產，產量正迅速提升，目標是每月生產數千架，這種防空攔截無人機可用來「獵殺」空中的敵方無人機與巡弋飛彈。

1名國防消息人士向《每日電訊報》表示，英國正在考慮部署攔截無人機，以對抗俄羅斯與伊朗之間的「侵略軸心」。該消息人士表示：「烏克蘭人在攔截這些無人機方面是最有經驗的，因為他們過去4年一直在做這件事。」

另外，英國政府目前也正在考慮向波斯灣部署軍艦，但尚未做出最終決定。

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