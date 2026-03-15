川普稱再炸伊朗石油港「只是好玩」 籲各國共守荷姆茲海峽

全球石油運輸動脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。川普呼籲受航道受阻影響的各國應共同負責維安，不再由美軍獨自承擔成本。（歐新社）

編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普14日稱美軍可能再次攻擊伊朗石油樞紐哈格島（Kharg Island），並形容再炸幾次「只是好玩」。他同時向依賴荷姆茲海峽石油運輸的各國喊話，強調航道安全應由全球共同負擔，美國將不再單獨承擔波斯灣安保成本。

《衛報》報導指出，川普在接受美國 NBC News 電話專訪時表示，美軍先前對哈格島的空襲已重創當地設施，但他認為行動尚未結束。川普針對潛在的後續行動形容：「我們可能會再打它幾次，只是好玩（just for fun）。」儘管他提到德黑蘭目前表現出達成協議的意願，但他直言目前提出的條款還不夠好。

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針對波斯灣局勢，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國雖已在軍事與經濟上打擊伊朗，但各國不應再依賴美國單獨維護荷姆茲海峽安全。川普強調，透過該海峽獲取石油的國家必須自行負責航道通行，美國將會協調並提供大量（A LOT）協助。他指出這應該是一場「各國共同負責（team effort）」的行動。

安保成本：美方要求各國分擔維護責任

川普長期主張美國不應花費巨資保護主要惠及中國或歐洲國家的全球貿易航道。他在專訪中表示，美軍將強力清掃（sweeping）荷姆茲海峽的潛在水雷，並預期其他石油運輸受阻的國家也會加入。這項立場顯示其要求國際社會共同分擔航道通行責任，不再由美軍單方面承擔所有巡邏開支。

在軍事壓制之外，川普亦對伊朗高層現狀提出質疑。他在專訪中聲稱，目前無法確定伊朗新任最高領袖是否還活著，並表示「目前沒人能找到他」。川普建議，如果該領袖仍在世，應該為國家做出投降等明智選擇。

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