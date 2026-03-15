中東戰火未歇 英國海事組織：已17民用船隻遇襲

英國海事貿易行動辦公室指出，自從中東戰火點燃以來，一共有17艘民用船隻遭到襲擊。圖為貨輪Mayuree Naree遇襲。（歐新社）

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，自從伊朗受到美國、以色列空襲並展開報復以來，這2週在波斯灣、荷姆茲海峽、阿曼灣和附近地區，一共有17艘民用船隻遭到襲擊，至少造成1名印度籍船員身亡。

據《CNN》報導，UKMTO指出，3月1日，有2艘油輪在荷姆茲海峽受到攻擊，另1艘油輪在巴林港停靠時遇襲，同天還有第4艘油輪「MKD VYOM」在阿曼灣受害釀1死，第5艘船則是在波斯灣附近被攻擊造成爆炸。

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UKMTO表示，3月3日，2艘停泊在阿曼灣的船隻被攻擊，另有1架無人機在附近的散裝貨船附近盤旋，對當地水域造成了影響；3月4日，荷姆茲海峽和波斯灣有2艘船傳出爆炸，第3艘船在波斯灣航行時，有1枚飛彈在附近爆炸。

UKMTO透露，3月6日，荷姆茲海峽的1艘拖船遇襲；3月10日波斯灣有1艘船受到襲擊，可能造成船體結構損壞；3月11日荷姆茲海峽的「Mayuree Naree」貨輪遭攻擊，同天在波斯灣還有3艘船遇襲；3月12日，波斯灣1艘貨輪在被攻擊後起火。

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