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    首頁 > 國際

    古巴局勢生變？罕見街頭示威抗議 共黨黨部被縱火

    2026/03/15 10:19 即時新聞／綜合報導
    古巴一處共產黨辦公室遭到抗議者襲擊，辦公室建築物前甚至燃起熊熊大火，事後有5人被當局逮捕。（路透）

    古巴一處共產黨辦公室遭到抗議者襲擊，辦公室建築物前甚至燃起熊熊大火，事後有5人被當局逮捕。（路透）

    古巴由於持續遭受停電和食品、燃料、藥品短缺的困擾，再加上美國長期的石油封鎖，古巴民眾的不滿日漸高漲。14日凌晨，位於古巴中部城市莫隆（Moron）發生罕見抗議事件，一處共產黨辦公室遭到抗議者襲擊，辦公室建築物前甚至燃起熊熊大火，事後有5人被當局逮捕。

    綜合外媒報導，古巴當地媒體指出，這起襲擊事件是由13日晚間的抗議集會衍伸而成，該活動原先是和平抗議停電與食物短缺，但在14日凌晨演變為暴力事件，一小群人朝古巴共產黨辦公室大樓入口投擲石塊，並用接待區的家具在街上縱火，許多群眾高喊「自由」。

    除此之外，其他一些國營機構，包括一家藥局和一個政府經營的市場，都成為攻擊目標。古巴總統古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）提到，長時間停電造成了痛苦，這是可以理解的，而卡內爾將此問題歸咎於美國的封鎖。卡內爾強調，雖然抗議者的抱怨和要求是合理的，但威脅公民安寧的暴力和破壞行為是無法容忍的。

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