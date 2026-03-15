白宮美伊戰爭迷因影片掀議 遭批模糊娛樂和現實界線

美國總統川普。（歐新社）

美伊戰爭開打以來，白宮大玩迷因影片，將卡通人物或電子遊戲與美軍攻擊伊朗的軍事行動畫面結合，在X平台上已吸引數百萬以上的觀看次數。美媒今天報導，白宮此舉引來美議員及專家批評指，過度模糊娛樂和戰爭現實之間的界線。

美國和以色列聯手攻擊伊朗至今邁入第15天，這段時間內，白宮陸續在X平台發布多支「創意」影片，引發關注。

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「國會山莊報」（The Hill）今天報導，白宮上週發布的一支影片中可看到卡通人物海綿寶寶說著「想看我再做一次嗎？」，並結合美軍空襲的真實畫面。

據報導，白宮在另一支本週稍早發布的影片中結合任天堂遊戲Wii Sports主題和美、以攻擊伊朗的畫面，其中一個片段可看到一名動畫棒球打者揮棒後，接著出現伊朗遇襲的真實畫面，並搭配「全壘打」（out of the park）的斗大字幕和旁白。

這些影片延續了川普政府社群媒體策略的整體趨勢，不僅使用人工智慧（AI）、結合流行文化，有時還帶有諷刺意味，藉以推廣美國總統川普（Donald Trump）的政策重點並抨擊政治對手。不過，近期這些戰爭相關的迷因影片招致過度模糊虛擬娛樂和戰爭現實界線的批評。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治傳播學者洛格（Peter Loge）表示，這些影片把一個非常複雜且重要的局勢—武裝衝突—簡化成小小的卡通圖像，「藉由把戰爭變得像遊戲或卡通，會讓戰爭的現實感從人們腦海中抹去」。

民主黨籍聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）在X發文寫道：「戰爭不是玩笑，也不是遊戲。」

身為美國空軍退役軍人的民主黨籍聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）也在X發布一張殉職美軍人員遺體移交的照片，並向白宮喊話「作為幼稚動畫影片的替代，這是犧牲生命的美軍人員遺體移交真實照片」。

報導指出，川普政府的迷因影片是百餘年來美國總統利用新科技協助戰爭宣傳的最新案例。每次的創新或新技術都帶來訊息傳遞的新方法，從報紙、電視到手機，再到如今結合電子遊戲的迷因影片。

然而，南加州大學歷史學家庫爾（Nicholas Cull）分析，社群媒體功能結合白宮的媒體策略，正呈現出一種外交政策全新「迷因化」（memeification）的現象。

庫爾專研大眾傳播在外交政策中的角色。他指出，在美國政治的最高層級，戰爭通常不會被慶賀，「這不是你期望總統會做的事情」。

美媒報導，美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）以來，至少已有13名美軍身亡。五角大廈本週稍早表示，約有140名美軍人員受傷。

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