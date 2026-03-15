為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗指控烏克蘭挺以介入戰事　揚言發動攻擊報復

    2026/03/15 04:12 中央社

    伊朗政府近日對烏克蘭發出嚴厲指控，聲稱基輔當局在當前中東衝突中支持以色列，實質上已成為參戰方，並威脅將對烏方發動軍事攻擊。

    波蘭通訊社（Polska Agencja Prasowa）引述德黑蘭觀點指出，此舉象徵中東與俄烏戰爭局勢進一步掛鉤，國際關係風險驟升。儘管基輔強烈否認相關指控並譴責伊朗的挑釁行為，但德黑蘭的強硬措辭已引發西方各國高度關注。

    根據波蘭通訊社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指稱，有證據顯示烏克蘭與以色列軍方存在合作關係，甚至參與了對抗伊朗的戰爭行動。伊朗官媒報導指出，德黑蘭將任何向以色列提供軍事支持的國家視為「敵對勢力」，並保留採取必要反制行動的權利。

    這項指控出現的背景，正值伊朗與俄羅斯軍事合作日益頻繁之際。烏克蘭外交部對此發表聲明，駁斥伊朗的說法純屬虛構與惡意抹黑。烏方表示，伊朗此舉顯然是為了轉移國際視聽，試圖掩蓋其持續向俄羅斯提供自殺式無人機，用於襲擊烏克蘭平民設施的事實。

    國際政治觀察家認為，伊朗對烏克蘭的威脅反映了地緣政治重心的合流。隨著伊朗與俄羅斯結成更緊密的軍事聯盟，德黑蘭可能利用中東混亂局勢，在東歐戰線上開拓新的輿論或戰略窗口。

    目前美國及北大西洋公約組織（NATO）正密切監測德黑蘭的動向，嚴防衝突進一步擴大至烏克蘭以外的戰場。（編輯：徐崇哲）1150315

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播