砲彈之外的通訊戰 多管道突破伊朗政府「數位封鎖」

一名伊朗婦女在家收看電視新聞。（路透檔案照）

伊朗戰爭至今尚無結束跡象，伊朗國內的網路斷網到13日為止已持續超過14天。網路連線監測組織指出，這波斷網性質顯示出，這是「政府實施的措施」，而非美國、以色列打擊所致。在伊朗「數位封鎖」下，仍有一些方式讓伊朗國內訊息向外傳遞。

《法新社》13日報導，網路監測機構Netblocks研究部門負責人馬特（Isik Mater）表示，目前伊朗網路連線量大概只有平常的1%；國際特赦組織（Amnesty International）伊朗研究員巴赫雷尼（Raha Bahreini）也表示，伊朗當前網路中斷，「是當局實施的刻意斷網，來壓制資訊的流通，以防進一步的異議活動」。

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不過，仍有一些方式讓伊朗內外消息流通，如短波廣播、衛星電視、以及美國富豪馬斯克旗下衛星網路「星鏈」（Starlink）等。

阿姆斯特丹波斯語廣播電台Radio Zamaneh，在伊朗1月大規模示威期間，就已開始透過短波頻道，向伊朗播放波斯語新聞，該機構主管范桑騰（Rieneke van Santen）說，短波廣播難以被干擾，而且只需要一台簡單、便宜的收音機就可收聽，向來是緊急通訊方案。

人權組織「見證」（Witness）科技威脅部門副主任阿里馬達尼（Mahsa Alimardani）指出，「相當令人意外的是」，部分伊朗人仍可在國內透過市話與國外親友聯絡。但是由於擔心遭政府監聽，電話中都避免直接談到政治議題，多半只是向親友報平安。

翻牆工具「虛擬私人網路」（VPN）在無網路時也無法發揮作用，疑似使用VPN的伊朗人也收到政府發送的警告簡訊。開戰前在伊朗有數百萬人使用的另一款翻牆工具Psiphon，比傳統VPN更能有效躲避當局監測，不過，現在連線量不到10萬用戶，僅最具技術能力的用戶還有辦法使用。

另一種方法是美國非政府組織NetFreedom Pioneers開發的Toosheh衛星廣播傳檔技術，利用家用衛星電視設備傳輸加密資料，用戶接收加密數據後儲存到隨身碟，再透過手機或電腦程式解密、複製分享。該組織估計，2025年伊朗約300萬人使用，今年1月網路封鎖以來，仍有「數千甚至數十萬用戶」在用，且政府無法追蹤。

至於星鏈，1月示威活動期間有民眾使用，遭政府試圖干擾，不過，星鏈終端設備昂貴，且在政府打壓最嚴厲的一些貧困地區難以取得。

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