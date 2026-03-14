他砸162萬買凶殺雙親、妹妹 最終竟迎來驚天反轉！

俄羅斯男子僱用殺手，打算殺害雙親和年僅10歲的妹妹。示意圖。（圖取自Pexels）

俄羅斯近日發生荒謬謀殺案，一名男子為取得家族遺產，策劃殺害雙親和年僅10歲的妹妹，還砸了100多萬雇殺手。未料事件迎來大反轉，殺手居然是警察假扮，他的父母也配合上演一齣「假死」大戲，成功揭穿男子的陰謀。

綜合外媒報導，這起事件發生在俄羅斯知名度假勝地索奇（Sochi），當地警方意外注意到一名22歲男子尋找職業殺手，準備殺害自己的家人，警方安排一名警員假扮成殺手與之接觸並蒐集證據。過程中，該名男子向「殺手」提供了非常詳細的殺人計畫，不僅說明要在哪裡殺害父母和年僅10歲的妹妹，還畫出了家裡的平面圖，標註監視器的位置，還教導如何避開家裡的看門狗。

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該名男子和「殺手」談好價格，約定支付3.8萬英鎊（約新台幣162萬），條件是一次殺掉自己的3名家人，還必須看到他們被殺害後的照片來當作證明。警方掌握足夠證據後，決定開始設局，在該名男子家中布置了命案現場，並請男子的父母配合行動，假裝遭到殺害。之後，假扮殺手的警員與男子約在一輛賓士轎車內見面，並向他展示「親人被殺」的照片。

警方指出，男子之所以這麼做，是因為父母不願再給他金援，於是將腦筋動到家族的龐大遺產。據悉，男子看到照片時，竟然露出明顯的喜悅表情，但沒多久埋伏的警方就將他逮捕。被捕後，男子馬上承認所有犯罪計畫；警方透露，男子早在尋找殺手前，就兩度嘗試弒親，一次是嘗試在水中加入毒藥，但被父親察覺，還有一次是打破父母車上的溫度計，企圖讓他們吸入汞蒸氣中毒，也以失敗收場。

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