烏克蘭無人機攻擊俄羅斯邊境 煉油廠起火畫面曝

烏克蘭無人機夜襲，阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠起火。（擷取自X平台影片）

俄羅斯南部克拉斯諾達地區（Krasnodar）當局14日說，烏克蘭無人機夜襲當地煉油廠與港口，造成人員受傷與財物損失。

克拉斯諾達當局在即時通訊應用程式Telegram發表聲明指出，遭到攻擊的是隔著克赤海峽（Kerch Strait）與被俄國併吞的克里米亞相望的卡夫卡茲港（Port Kavkaz），造成3人受傷。卡夫卡茲港以輸送穀物與液化石油氣為主。

請繼續往下閱讀...

聲明中還說，卡夫卡茲港1艘服務船以及碼頭設施也在無人機攻擊中遭破壞。

當局還在另1份聲明中說，阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠在遭無人機攻擊後起火。

俄羅斯國防部說，已擊落87架發動夜襲的烏克蘭無人機，包括31架在亞速海（Sea of Azov）上空擊落，以及16架在克拉斯諾達區上空擊落。

Explosions in Krasnodar Territory: Drones hit refinery and port "Kavkaz"

At least ten explosions were heard at the Afipsky oil refinery at night. The AT-22/4 technical installation, the starting point of the oil refining process, caught fire, local media reported. In the Temryuk… pic.twitter.com/fYCJj7W4Yb — Ukraine （@Sveta793027） March 14, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法