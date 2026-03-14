塞爾維亞購買中國飛彈 北約成員國克羅埃西亞痛批威脅區域穩定

塞爾維亞總統武契奇，證實購買中國的CM-400AKG空對地彈道飛彈。（路透）

塞爾維亞近來運送軍火的照片外洩，總統武契奇（Aleksandar Vucic）12日晚間證實購買中國的CM-400AKG空對地彈道飛彈。對此，歐盟、北約成員國克羅埃西亞，痛斥塞爾維亞威脅到了區域穩定。

據《路透》報導，塞爾維亞並非歐盟、北約成員國，但希望成為歐盟的一員，並且參與了北約夥伴關係行動計劃。與此同時，塞爾維亞仍和俄羅斯保持長期的宗教、民族和政治聯盟關係，並且接受中國的投資。

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武契奇12日在國營電視台指出，政府購買了一定數量的中製CM-400AKG．而且之後還會擁有更多。武契奇說，軍方改裝了米格-29戰鬥機，使其能夠搭載CM-400AKG，但他不願透露這批軍購的價格是多少，僅表示獲得了一些折扣。

CM-400AKG為中國航天科工集團研製的超音速空對地飛彈，可攜帶150公斤的爆破彈頭或200公斤穿甲彈頭，射程達400公里，於2025年印度、巴基斯坦衝突時，首次由巴國空軍投入實戰。

近年來，塞爾維亞向中國購買了FK-3地對空防禦系統、CH-92A中高空長程攻擊無人機，同時也從法國購入12架飆風戰鬥機、向空中巴士購買直升機和運輸機。

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