西藏流亡政府憂美深陷中東戰事 恐助長中國區域擴張

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁。（美聯社檔案照）

西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）13日表示，該政府正密切關注伊朗戰爭升級是否會為中國創造空間，使其在西藏和其他地區熱點深化自身利益。

《彭博》報導，邊巴次仁表示，觀察家正在評估伊朗衝突是否會分散美國對亞洲的關注，並助長中國在台灣和南海爭議地區的勢力。他指出，西藏仍是另一個面臨中國數十年軍事化的關鍵前線，「我們正在密切關注一切，並思考從西藏的角度來看，哪些可能是機遇，哪些是政治挑戰，才能讓我們得以生存下去」。

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1950年，共軍進入西藏後，中國正式控制西藏。1959年起義失敗後，第14世達賴喇嘛流亡至印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala），流亡政府在當地運作60餘年。邊巴次仁於2021年就任，與達賴喇嘛密切合作，其政府極為依賴美國的外交和財政支持。

邊巴次仁讚揚美國總統川普在第一任內的支持，以及川普重返白宮後指派助理國務卿班恩斯（Riley Barnes）為西藏事務特別協調員。然而，邊巴次仁表示，他尚未與班恩斯或國務卿魯比歐談話。

自去年重返白宮以來，川普很少談及西藏問題。此前，魯比歐公開祝達賴喇嘛生日快樂，此舉遭到北京譴責。去年，邊巴次仁曾表示，減少與中國的貿易往來是讓中國「屈服」的唯一途徑，並對川普對北京採取的嚴厲經濟措施表示歡迎。

邊巴次仁也對去年美國削減援助表示遺憾，他表示即便部分援助資金得以恢復，也削弱西藏流亡政府。鑑於川普計畫在3月底訪北京與中國國家主席習近平會晤，邊巴次仁暗示，他對會談中提及西藏問題並不抱太大期望，「到目前為止，川普總統從未提及西藏問題，我從未聽他提起過『西藏』這個詞，當然也有很多傳聞說，川普政府漠視人權」。

邊巴次仁坦言：「很多事情將取決於中東局勢的發展，以及美中如何看待哪些目標能夠實現，哪些目標無法實現。」

2024年7月，美國時任總統拜登簽署由民主、共和兩黨共同支持的「促進西藏與中國爭端解決法案」，該法案呼籲北京恢復與西藏代表的對話，並指示美國官員反駁中國對於西藏歷史和治理的虛假訊息。

北京認為西藏是中國不可分割的一部分，並將達賴喇嘛及其支持者稱為分離主義分子。然而，達賴喇嘛表示，他並不尋求西藏獨立，而是尋求在中國框架內，按照「中間道路」實現西藏的「真正自治」。

繼承問題仍是一個敏感問題。北京表示，根據中國法律，中國有權批准達賴喇嘛的最終繼承人，但達賴喇嘛表示，任何轉世都將按照藏傳佛教傳統確定，這升高出現競爭者並導致外交摩擦再度加劇的可能性。

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