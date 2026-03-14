伊朗報復行動失控 哈瑪斯罕見喊話停止攻擊鄰國

哈米尼（右）與哈瑪斯政治領袖哈尼雅（左）2024年5月在德黑蘭會晤。哈尼雅當年7月在德黑蘭遭以色列襲擊身亡，哈米尼則在2月28日美以空襲中身亡。（路透檔案照）

伊朗為了報復美國和以色列的攻擊，對鄰國採取近乎無差別飛彈和無人機攻勢，就連伊朗的盟友、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」14日也呼籲伊朗停止攻擊鄰國，同時重申伊朗有權自衛，對抗美以兩國。

《法新社》及《美聯社》報導，哈瑪斯在聲明中表示：「我們重申伊朗伊斯蘭共和國有權根據國際準則和法律，以一切可用手段回應（美以）侵略行為，但同時也呼籲伊朗兄弟避免襲擊鄰國。」這是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，哈瑪斯發表的首份聲明。

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曾在加薩走廊與以色列進行長達2年毀滅性戰爭的哈瑪斯，此次也呼籲國際社會「合作並制止」美國和以色列對伊朗的攻擊。該組織與伊朗和卡達保持密切聯繫，並表示停止戰爭符合該地區的利益。

哈瑪斯是所謂的「抵抗軸心」的一部分，該軸心包括中東地區受伊朗支持的武裝組織。

哈瑪斯此前曾譴責伊朗最高領袖哈米尼在戰爭首日遇襲身亡是「令人髮指的罪行」，並公開承認哈米尼長期以來對該組織的支持，「他為我們的人民、我們的事業和我們的抵抗提供各種形式的政治、外交和軍事支持」。

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