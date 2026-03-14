為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗報復行動失控 哈瑪斯罕見喊話停止攻擊鄰國

    2026/03/14 15:06 編譯孫宇青／綜合報導
    哈米尼（右）與哈瑪斯政治領袖哈尼雅（左）2024年5月在德黑蘭會晤。哈尼雅當年7月在德黑蘭遭以色列襲擊身亡，哈米尼則在2月28日美以空襲中身亡。（路透檔案照）

    哈米尼（右）與哈瑪斯政治領袖哈尼雅（左）2024年5月在德黑蘭會晤。哈尼雅當年7月在德黑蘭遭以色列襲擊身亡，哈米尼則在2月28日美以空襲中身亡。（路透檔案照）

    伊朗為了報復美國和以色列的攻擊，對鄰國採取近乎無差別飛彈和無人機攻勢，就連伊朗的盟友、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」14日也呼籲伊朗停止攻擊鄰國，同時重申伊朗有權自衛，對抗美以兩國。

    《法新社》及《美聯社》報導，哈瑪斯在聲明中表示：「我們重申伊朗伊斯蘭共和國有權根據國際準則和法律，以一切可用手段回應（美以）侵略行為，但同時也呼籲伊朗兄弟避免襲擊鄰國。」這是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，哈瑪斯發表的首份聲明。

    曾在加薩走廊與以色列進行長達2年毀滅性戰爭的哈瑪斯，此次也呼籲國際社會「合作並制止」美國和以色列對伊朗的攻擊。該組織與伊朗和卡達保持密切聯繫，並表示停止戰爭符合該地區的利益。

    哈瑪斯是所謂的「抵抗軸心」的一部分，該軸心包括中東地區受伊朗支持的武裝組織。

    哈瑪斯此前曾譴責伊朗最高領袖哈米尼在戰爭首日遇襲身亡是「令人髮指的罪行」，並公開承認哈米尼長期以來對該組織的支持，「他為我們的人民、我們的事業和我們的抵抗提供各種形式的政治、外交和軍事支持」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播