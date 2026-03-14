不甩川普示好 北韓時隔47天發射10多枚彈道飛彈

北韓驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）日前試射戰略巡弋飛彈。（法新社）

伊朗戰事未歇，北韓也蠢蠢欲動。《韓聯社》14日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，當天下午1時20分許發現北韓從順安一帶向東部海域發射10多枚型號不明的彈道飛彈，這是北韓時隔47天再次發射彈道飛彈，也是今年以來第3次發射彈道飛彈。

聯參表示，軍方已加強對北韓監視和戒備，並與美日相關部門緊密分享北韓射彈情報，保持高度戒備態勢。韓美情報部門正分析北韓飛彈的具體參數、飛行距離等數據。

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分析認為，北韓一次發射10多枚彈道飛彈實屬罕見，可能意在武力示威。北韓在美國總統川普展現與北韓領導人金正恩進行對話的意願後發射彈道飛彈，更引發外界關注。

川普13日在白宮接見到訪的南韓國務總理金民錫時表示，他與金正恩保持良好關係，想知道金正恩是否願意和美國及他進行對話。據了解，川普去年1月重返白宮後多次表明與北韓展開對話的意願，但此次在川普向北韓釋放對話訊號不到一天，北韓就以武力示威回應。

分析另指出，北韓當天發起挑釁或意在抗議韓美從本月9日至19日進行代號為「自由護盾」（FS）的聯合軍事演習。演習期間，韓美將野外機動訓練（FTX）次數下降至去年的一半水準，但北韓仍抗議道，這是「侵朝演習」。

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