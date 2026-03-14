荷蘭首都阿姆斯特丹驚傳爆炸！ 伊斯蘭武裝組織宣稱犯案

阿姆斯特丹市長哈爾瑟瑪（Femke Halsema）。（歐新社）

荷蘭首都阿姆斯特丹驚傳恐怖攻擊。位於阿姆斯特丹南郊澤蘭德街的一所猶太學校，於當地時間週五深夜遭人引爆裝置炸毀。阿姆斯特丹市長哈爾瑟瑪（Femke Halsema）強烈譴責這是一場「懦弱的侵略行為」，強調學校本應是孩童安全受教的地方，無法容忍猶太社群的安全受到威脅。

據荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）報導，現場監視器已拍下嫌犯引爆炸彈的影像，警方正展開全力追緝。事實上，本週歐洲局勢極度不安，比利時列日與荷蘭鹿特丹的猶太會堂日前才相繼遭襲，阿姆斯特丹軍警已預先提升維安等級，才讓此次爆炸受損範圍縮小。目前社群媒體流傳一段疑似名為「伊斯蘭抵抗運動」（Hamas）的組織宣稱犯案影片，荷蘭當局已與司法部門高度介入調查。

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目前社群媒體上流傳著一段未經證實的影像，名為「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic Resistance Movement）的伊斯蘭組織宣稱對此襲擊負責。影片中可見到物體爆炸並引發火災。該組織的標誌也曾出現在週四鹿特丹猶太會堂遭襲的影像中。

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