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    首頁 > 國際

    美媒：促成TikTok交易 川普政府預計獲3200億費用

    2026/03/14 10:36 中央社
    美國媒體「華爾街日報」今天引述知情人士報導，總統川普政府預計在近期促成短影音平台TikTok美國業務控制權交易中，從投資方獲得約100億美元（約新台幣3200億元）費用。（路透）

    美國媒體「華爾街日報」今天引述知情人士報導，總統川普政府預計在近期促成短影音平台TikTok美國業務控制權交易中，從投資方獲得約100億美元（約新台幣3200億元）費用。（路透）

    美國媒體「華爾街日報」今天引述知情人士報導，總統川普政府預計在近期促成短影音平台TikTok美國業務控制權交易中，從投資方獲得約100億美元（約新台幣3200億元）費用。

    路透社報導，TikTok母公司中國「字節跳動」（ByteDance）今年1月敲定協議，成立一家由美資控股的合資企業，以保障美國用戶資料安全，從而避免美國禁用TikTok。TikTok在美用戶數超過2億。

    「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）將透過資料隱私和網路安全措施保護美國用戶資料、應用程式及演算法。公司對於TikTok在美業務易主一事披露鮮少細節。

    美國副總統范斯（JD Vance）去年9月曾表示，這家新的美國公司估值約為140億美元。

    根據華爾街日報（WSJ）報導，這項費用是協議的一環，與川普政府關係良好的投資方藉此從字節跳動手中取得TikTok美國業務控制權。上述費用是額外支付，與成立新實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

    投資方包括軟體巨擘甲骨文（Oracle）、私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）及阿布達比投資公司MGX。知情人士表示，他們和其他支持者在今年1月交易完成時向美國財政部支付約25億美元，未來還需多次付款，直到總金額達到100億美元。

    川普政府官員曾表示這項費用合理，理由是川普協助保住TikTok在美業務、指引與中國磋商以完成交易，並化解國會議員對國安的疑慮。

    TikTok與白宮未立即回應路透社置評請求。（編譯：盧映孜）1150314

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