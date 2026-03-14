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    首頁 > 國際

    Axios：普廷再提伊朗濃縮鈾交俄換止戰被川普拒絕

    2026/03/14 10:32 中央社
    Axios新聞網披露，俄羅斯總統普丁本週稍早與美國總統川普通話時，提議把伊朗濃縮鈾移轉到俄國，以便美國與伊朗協商止戰，但被川普拒絕。（美聯社）

    Axios新聞網披露，俄羅斯總統普丁本週稍早與美國總統川普通話時，提議把伊朗濃縮鈾移轉到俄國，以便美國與伊朗協商止戰，但被川普拒絕。（美聯社）

    Axios新聞網披露，俄羅斯總統普丁本週稍早與美國總統川普通話時，提議把伊朗濃縮鈾移轉到俄國，以便美國與伊朗協商止戰，但被川普拒絕。

    伊朗持有的約450公斤、濃度60%濃縮鈾能在幾週內轉化為武器級原料，足以製造十多枚核彈。美國和以色列2月28日對伊朗開戰，主要目標之一就是要解決伊朗持有高濃度濃縮鈾。

    Axios指出，理論上普丁的提議可讓美、以不用派地面部隊，達成移除伊朗核原料。俄國是核武大國，且在2015年伊朗核協議下曾存放過伊朗的低濃縮鈾，是少數在技術上有能力接收這些材料的國家之一。

    普丁10日與川普通話時提出幾個關於如何結束美伊戰爭的想法，其中就抱括轉移伊朗高濃度濃縮鈾。

    一名美方官員告訴Axios：「這方案不是第一次被提出，之前我們也沒接受。美國的立場是，要看到這些鈾處於安全受控狀態。」

    俄國去年5月在美伊核談判期間也提出過類似建議，之後美、以在6月攻擊伊朗核設施；在這回美、以對伊朗動武前幾週，俄國又再次提出。

    伊朗在戰事爆發前的最後一輪談判時拒絕把鈾轉移到國外的構想法，提出在國際原子能總署（IAEA）監督下，於國內設施將濃縮鈾稀釋處理。

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