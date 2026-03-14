美密西根猶太會堂攻擊案 兇手家人命喪以軍空襲黎巴嫩

美國密西根州底特律近郊一座猶太會堂12日發生攻擊事件，一名出生於黎巴嫩的男子駕車衝撞教堂並開槍，最後自戕身亡。（法新社）

美國密西根州底特律近郊一座猶太會堂12日發生攻擊事件，一名出生於黎巴嫩的男子駕車衝撞教堂並開槍，最後自戕身亡。調查發現，男子的家人在3月5日以色列對黎巴嫩的空襲中喪生。

《美聯社》報導，41歲的加札利（Ayman Mohammad Ghazali）週四下午駕車衝撞底特律郊區的以色列聖殿猶太教堂（Temple Israel），並從擋風玻璃向外開槍，與武裝保全人員交火。當時教堂內共有140名兒童、教師與工作人員，所幸無人受傷。

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聯邦調查局（FBI）週五在記者會表示，加札利在車輛卡住且引擎起火後，最終開槍自盡身亡，警方在車內發現大量商業級煙火及多桶疑似汽油的液體。FBI表示，此事件是針對猶太社群的暴力攻擊，目前仍未定調為恐怖攻擊。

調查顯示，加札利是餐廳廚師，也是一名父親，2011年以美國公民配偶身分取得移民簽證赴美，並於2016年取得美國公民身份。

黎巴嫩官員表示，3月5日以色列對黎巴嫩馬什加拉（Mashgharah）鎮的空襲造成死傷，加札利的2名兄弟，以及1名姪子1名姪女皆喪命，當時他們正於齋戒月日落後共進開齋餐。

密西根州迪爾伯恩高地市長巴伊杜恩（Mo Baydoun）表示，失去家人的悲痛「令人心碎」，但強調任何情況下，暴力都不應被合理化，尤其是針對宗教場所的攻擊。當地清真寺領袖也譴責這起事件，強調伊斯蘭教不允許將他人的行為歸咎於無辜民眾。

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