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    首頁 > 國際

    稱伊朗人民終將推翻政府 川普：但不會立刻發生

    2026/03/14 10:54 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普週五在接受媒體專訪時提及，他相信伊朗人民會挺身推翻政府，但這可能不會立刻發生。（路透）

    美國總統川普週五在接受媒體專訪時提及，他相信伊朗人民會挺身推翻政府，但這可能不會立刻發生。（路透）

    美軍聯手以色列對伊朗發動軍事行動，讓中東局勢持續升溫。美國總統川普週五在接受媒體專訪時提及，他相信伊朗人民會挺身推翻政府，但這可能不會立刻發生。川普也稱，伊朗當局對示威者的暴力鎮壓，是民眾起義的主要障礙。對於美軍何時會開始對荷莫茲海峽實施護航，川普則表示「很快會發生」。

    川普週五在接受福斯新聞電台（Fox News Radio）專訪時指出，效忠伊朗當局的的安全部隊經常在街頭槍殺示威者，使得手無寸鐵的平民難以挑戰政權，這對沒有武器的人來說是一個相當大的障礙。川普也稱，雖然伊朗的變革最終會發生，人民會挺身推翻政府，但在目前的情況下，不太可能立刻發生。

    中東局勢升溫，伊朗方面揚言要封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），對於美軍何時會開始對荷莫茲海峽實施護航，川普也回應說，如果有需要，美國將這麼做，並稱「我們將在未來一週重創他們」。不過除此之外，川普並未透露其他細節。

    川普在華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）再度被問及此事時則又透露「很快會發生」。

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