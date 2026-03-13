聲明為何沒聲沒影? 赫格塞斯：伊朗新任最高領袖「可能毀容了」

美國戰爭部長赫格塞斯。（路透檔案照）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯13日召開記者會說明對伊朗軍事行動戰果，他也談到伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），稱穆吉塔巴負傷，「並且可能毀容了」。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，赫格塞斯在記者會上說，美國軍事行動已嚴重削弱伊朗領導階層，「伊朗的領導階層情況沒有更好，窮途末路躲起來，像鼠輩懦弱地躲在地底下」，「我們知道這名所謂的、但實際上並非如此的最高領袖受傷了，而且可能毀容了」。

赫格塞斯質疑伊朗官方媒體12日報導，據稱為穆吉塔巴出任最高領袖後的首份聲明，表示「他昨天發表一份聲明，其實是一份很軟弱的聲明，但是沒有聲音也沒有影像」；他說，伊朗有很多攝影機、錄音機，「為什麼是一份書面聲明？我想你們知道原因，他的父親，死了，他嚇死了，他受傷了、正在逃跑，他也缺乏正當性，他們一團亂」。

.@SecWar: “We know the new, so-called （not so） Supreme Leader is wounded — and likely disfigured.” pic.twitter.com/3LtUBVimjp — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） March 13, 2026

