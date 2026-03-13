白宮批報導伊朗新任最高領袖聲明 CNN回應：具新聞價值

川普在2024年總統選戰期間，參加CNN主辦的總統候選人辯論會。（法新社檔案照）

美國總統川普上任以來，對美國有線電視新聞網（CNN）時有批評，白宮12日再度就CNN播出伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的聲明，發文批評。對此，CNN回應表示，穆吉塔巴12日的聲明具有新聞價值，且不只該台，其他媒體也做了即時報導。

《美聯社》報導，白宮12日在社群媒體發文，指「假新聞CNN剛播出長達4分鐘不間斷的伊朗國營電視台報導，而這家電視台是由47年來以殘暴屠殺美國人為榮的同一個精神錯亂和殺人政權營運」。

CNN該篇報導是由新聞主播念出穆吉塔巴以波斯語發表的聲明的一部分，並附上英文翻譯，並未全文播出。之後記者華許（Nick Paton Walsh）說明，穆吉塔巴並未現身，這件事與他發表聲明同樣受到關注。

這是3天內白宮第二次針對CNN就伊朗如何回應美國軍事行動的相關報導，凸顯戰時新聞媒體報導須小心翼翼，以及美國記者報導政府眼中敵對國家觀點的職責。兩天前白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）也發文，批評CNN訪問伊朗前核談判代表。

CNN未回應張振熙的發文，但就白宮12日的抨擊，回應表示，除了CNN，天空新聞（Sky News）、半島電視台（Al Jazeera）也即時報導穆吉塔巴的部分聲明內容，「全世界正在注意這場戰爭將往哪個方向發展」，這份伊朗新任最高領袖的談話，是協助觀眾了解衝突發展的重要一環，「我們播出是因其明顯具有新聞價值」。

