澳州商人收錢當共諜 「魯莽外國干預罪」定罪首例

一名曾在中國工作的澳洲男子，今天因被控「魯莽外國干預」罪，遭雪梨法院判決有罪。這是澳洲自相關法律上路以來，首宗依此罪名定罪的案例。

法新社報導，59歲的行銷主管切爾戈（Alexander Csergo）2023年自上海返回雪梨後不久，即遭澳洲警方逮捕。

切爾戈被控收受中國情報人員的現金，撰寫關於澳洲敏感議題的報告。報告內容涉及澳洲與美、英兩國簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦協議，以及關鍵礦產等議題。

法院庭訊得知，切爾戈在上海期間，透過專業社群媒體平台LinkedIn與2名分別自稱「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的疑似中國情報人員接觸。切爾戈曾與兩人在上海空無一人的咖啡廳見面，他當時曾懷疑這些場所是為了會面而刻意清空。

2023年切爾戈返回澳洲與居住在邦代海灘（Bondi Beach）的家人團聚時，身上帶有一份由「肯恩」提供、要求蒐集資訊的「採購清單」。在他回到澳洲3週後，警方查獲了這份清單。

切爾戈在2021年至2023年間與這兩名人士交換了數千條微信（WeChat）訊息，並收受裝有現金的信封。

切爾戈是澳洲首位被控「魯莽外國干預」（reckless foreign interference）罪人士，罪名一旦成立，最高可判處15年徒刑。

澳洲2018年通過這項法規，目的在將協助外國勢力干涉澳洲主權或國家利益的行為定為刑事犯罪。

儘管切爾戈主張其報告內的大部分資訊均為公開資料，但法院官員告訴法新社，陪審團今天仍認定他罪名成立。本案16日將開庭，屆時將進行宣判。

