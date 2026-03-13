為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    喊全面摧毀伊朗 川普嗆：看看這些精神錯亂混蛋的下場

    2026/03/13 19:51 即時新聞／綜合報導
    川普發文警告，美方有充裕火力，將升級衝突全面摧毀伊朗政權。（美國環保署）

    川普發文警告，美方有充裕火力，將升級衝突全面摧毀伊朗政權。（美國環保署）

    美國總統川普今（13）日發出警告，宣稱美國正全面摧毀伊朗恐怖政權，並暗示接續將升級衝突。川普在貼文中以極其強硬的口吻寫道，伊朗的行政與軍事力量正處於崩潰邊緣，更直言要為全球受害者向該政權討回公道。

    《每日郵報》報導，川普在真實社群（Truth Social）發文皿道，「我們正從軍事、經濟等各個層面全面摧毀伊朗。伊朗的海軍已經消失，空軍不復存在，飛彈與無人機等武裝正被悉數殲滅，他們的領導人也已被從地球上抹去。」他語帶威脅地說，「來看看這些精神錯亂混蛋的下場」。川普強調，美國擁有充裕火力，能夠親手終結這個殘害無辜長達47年的政權，是他身為總統的莫大榮幸。

    與此同時，關於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的健康狀況傳聞不斷。自其父哈米尼於上月28日在美以空襲中喪生後，穆吉塔巴雖接掌權力，卻從未公開露面。川普在接受福斯新聞廣播採訪時提及，他認為穆吉塔巴「可能還活著，但傷勢慘重」。儘管伊朗官媒週四播出了穆吉塔巴的書面演說，但由於他未親自現身，外界普遍懷疑他已因空襲陷入昏迷，甚至傳出被迫截肢、器官破裂。

    據德黑蘭消息人士透露，穆吉塔巴目前疑似被安置在西納大學醫院（Sina University Hospital）的密閉區域，由伊朗頂尖醫療小組搶救。在領袖缺位的情況下，伊朗目前由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）掌權，並下令即使沒有領導人也要無限期地繼續戰鬥。更有分析指出，穆吉塔巴比其父親更具侵略性，且沉迷於「末世論」，這讓局勢更加無法預測。

    隨着衝突升溫，伊朗方面試圖透過打擊鄰近海灣國家能源設施，以致全球油氣價格飆升，藉此對美以施壓。儘管川普誓言要「完成任務」並徹底摧毀伊朗的核武設施，但伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）堅持，除非國際社會承認伊朗正當權利並提供安全保障，確保未來不再發生侵略行為，否則攻擊不會停止。

