打臉伊朗的否認！飛彈偷襲土耳其 已擊落3枚

土耳其印吉利克空軍基地F-16起降。（路透檔案照）

北大西洋公約組織（NATO）13日在地中海擊落一枚從伊朗朝土耳其發射的飛彈，是美國與以色列對伊朗聯合軍事行動展開以來，土耳其附近攔截到的第三枚來自伊朗的飛彈。土耳其已經要求德黑蘭解釋。

《路透》、《法新社》報導，土耳其國防部13日在聲明中說，「一枚從伊朗發射並且進入土耳其領空的飛彈，被部署在東地中海的北約空中和飛彈防禦系統摧毀」。在國防部發出聲明前數小時，土耳其南部阿達那（Adana）近郊、有美軍駐紮的印吉利克（Incirlik）空軍基地，清晨3點25分警報聲大響，距離該地以東600公里巴特曼（Batman）也發出警報，當地媒體報導警報是由當地機場旁的軍事無人機基地發出。

請繼續往下閱讀...

這是繼本月4日、9日後，北約第三次攔截伊朗朝土耳其發射的飛彈。土耳其國防部13日表示，4日出現的第一枚飛彈在飛向土耳其空域途中被攔截，但是第二枚和最新這次均已進入其空域。此前伊朗總統裴澤斯基安在與土耳其總統艾多根通話時，否認伊朗朝土耳其發射飛彈。

這幾次事件愈加凸顯北約成員國土耳其和其盟國面臨的考驗。之前兩次事件每次均向德黑蘭抗議，並警告不要再有任何攻擊，不過土耳其迄今尚未透露希望北約正式啟動集體防禦。

印吉利克為北約重要基地，美軍駐紮此地已有數十年，基地也駐有西班牙、波蘭軍事人員。土耳其馬拉特雅省（Malatya）庫雷吉克（Kurecik）雷達基地也有美軍駐紮，北約形容該基地的早期預警雷達為偵測伊朗來襲飛彈的「關鍵一環」，10日已在馬拉特雅省部署愛國者系統，加強防備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法