為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打臉伊朗的否認！飛彈偷襲土耳其 已擊落3枚

    2026/03/13 18:58 編譯管淑平／綜合報導
    土耳其印吉利克空軍基地F-16起降。（路透檔案照）

    土耳其印吉利克空軍基地F-16起降。（路透檔案照）

    北大西洋公約組織（NATO）13日在地中海擊落一枚從伊朗朝土耳其發射的飛彈，是美國與以色列對伊朗聯合軍事行動展開以來，土耳其附近攔截到的第三枚來自伊朗的飛彈。土耳其已經要求德黑蘭解釋。

    《路透》、《法新社》報導，土耳其國防部13日在聲明中說，「一枚從伊朗發射並且進入土耳其領空的飛彈，被部署在東地中海的北約空中和飛彈防禦系統摧毀」。在國防部發出聲明前數小時，土耳其南部阿達那（Adana）近郊、有美軍駐紮的印吉利克（Incirlik）空軍基地，清晨3點25分警報聲大響，距離該地以東600公里巴特曼（Batman）也發出警報，當地媒體報導警報是由當地機場旁的軍事無人機基地發出。

    這是繼本月4日、9日後，北約第三次攔截伊朗朝土耳其發射的飛彈。土耳其國防部13日表示，4日出現的第一枚飛彈在飛向土耳其空域途中被攔截，但是第二枚和最新這次均已進入其空域。此前伊朗總統裴澤斯基安在與土耳其總統艾多根通話時，否認伊朗朝土耳其發射飛彈。

    這幾次事件愈加凸顯北約成員國土耳其和其盟國面臨的考驗。之前兩次事件每次均向德黑蘭抗議，並警告不要再有任何攻擊，不過土耳其迄今尚未透露希望北約正式啟動集體防禦。

    印吉利克為北約重要基地，美軍駐紮此地已有數十年，基地也駐有西班牙、波蘭軍事人員。土耳其馬拉特雅省（Malatya）庫雷吉克（Kurecik）雷達基地也有美軍駐紮，北約形容該基地的早期預警雷達為偵測伊朗來襲飛彈的「關鍵一環」，10日已在馬拉特雅省部署愛國者系統，加強防備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播