    首頁 > 國際

    KC-135加油機墜毀伊拉克！美軍證實4人死亡 2人搜救中

    2026/03/13 18:53 即時新聞／綜合報導
    KC-135空中加油機，示意圖。（歐新社）

    KC-135空中加油機，示意圖。（歐新社）

    負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）12日指出，美軍1架載有6人的KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，並非敵方攻擊，也不是友軍誤擊。綜合外媒報導，稍早美軍證實，已確認4人死亡，2人仍在搜救中。

    美國中央司令部指出，這架KC-135空中加油機任務部署，是輔助對伊朗的軍事行動，但墜機原因並非敵方攻擊，也不是友軍火力誤擊造成，而此次墜機事件涉及2架飛機。其中1架已安全降落，另1架則在伊拉克西部墜毀。

    外媒報導指出，事故發生地點位於伊拉克西部沙漠，該區雖多為荒涼的岩石平原，卻也是許多親伊朗什葉派民兵組織的根據地，過去曾多次遭到美、以兩軍空襲。

    儘管美軍聲稱，這架KC-135空中加油機並非敵方攻擊，也非友軍誤擊。然而，伊朗支持的武裝派系組成的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）宣稱擊落了這架美國軍用加油機。

    伊拉克伊斯蘭抵抗組織透過聲明表示，他們「為捍衛我國主權與空域」而擊落這架KC-135飛機。

    截至目前，中東戰火已導致11名美軍殉職、約150人受傷；伊朗駐聯合國大使則宣稱境內已有超過1300人死亡。

