    白宮用任天堂Wii Sports畫面宣傳轟炸伊朗 遊戲王也躺槍

    2026/03/13 20:03 即時新聞／綜合報導
    白宮模仿任天堂遊戲「Wii Sports」的畫面，來誇示對伊朗攻擊的戰果，引起網友熱議。（圖擷取自@WhiteHouse社群平台「X」，本報合成）

    美國白宮12日在X（前身為Twitter）發布一段影片，使用模仿任天堂遊戲「Wii Sports」的畫面，誇示對伊朗攻擊的戰果。此外，他們也發布了未經授權使用日本動畫的影片，引發製作方及美國國內的批評聲浪。

    讀賣新聞》報導，影片開始以「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）為標題，呈現針對伊朗的軍事行動。影片中把遊戲中保齡球擊倒球瓶的瞬間，與美軍轟炸畫面重疊，並顯示「Strike（全倒）」的字樣。此外，還將網球、高爾夫與棒球擊球的畫面，與轟炸影像結合在一起。

    白宮5日也發布一段影片，將看似是動畫、漫畫系列《遊☆戲☆王》的角色影像插入到美軍轟炸畫面中，並附上「美國式的正義」的說明文字。對此，《遊☆戲☆王》官方網站發表聲明「原作及動畫相關人員完全沒有參與，也從未授權使用本作的智慧財產。」

    網友看到白宮所發布的「戰爭混剪電玩」的影片後，不贊同的人居多，「戰爭從來都不是兒戲」、「白宮發布的這段影片導致任天堂的聲譽嚴重受損」、「任天堂數十年來一直致力於打造一個讓世界各地的人們透過遊戲樂趣彼此連結的世界，而這段影片卻完全背離了這個願景」。

