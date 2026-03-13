為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    打到骨折！ 88折設定成88％OFF 港商GSE認賠：不開除員工

    2026/03/13 17:25 即時新聞／綜合報導
    港商GSE在設定88折時誤設定成88％off，讓乙女遊戲玩家紛紛在社群平台呼朋引伴購買推坑。（圖擷取自Nintendo eshop）

    港商GSE在設定88折時誤設定成88％off，讓乙女遊戲玩家紛紛在社群平台呼朋引伴購買推坑。（圖擷取自Nintendo eshop）

    今（13日）有看Nintendo eShop排行榜的人應該會很詫異，為什麼目前人氣最夯的《Pokémon Pokopia》居然被擠下前10名，甚至1至18名清一色是乙女向遊戲，原因是港商GSE在設定88折時誤設定成88％off（1.2折），讓乙女玩家「好康道相報」，在社群平台呼朋引伴「買到賺到」，GSE也在下午發文，稱「不會追回差額或退款，亦不會開除任何相關員工」。

    這次的降價原為白色情人節促銷，GSE乙女遊戲部，在Nintendo eShop（香港、台灣）特價22款乙女遊戲，購買享有88折優惠，不過疑似為員工設定錯誤，將88折（12%off）設定成1.2折（88％off），GSE在其臉書承諾，不會向已購買遊戲的玩家追回差額或退款，亦不會開除任何相關員工，並提到明天就是白色情人節，希望大家都能開開心心過節。

    除了Nintendo eShop排行榜大洗牌之外，文化放送出品的乙女遊戲BUSTAFELLOWS在其官方「X」（前Twitter）公告，日語、英語、中文版累積販售數量突破20萬份。社群平台也有許多網友在詢問，1690元打折打到200多元，推薦入手哪部來玩。

