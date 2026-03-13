伊朗盟友打下美軍加油機？美中央司令部：墜毀「非攻擊」

美國空軍KC-135空中加油機。 （美聯社檔案照）

美國軍方12日表示，1架KC-135空中加油機在非遭攻擊或誤擊的情況下墜毀於伊拉克西部，另1架相關飛機則安全降落；但伊朗軍方卻宣稱，這架美軍加油機是被伊拉克境內的親伊朗民兵組織用飛彈打下來的，機上人員全數罹難。

負責指揮中東地區美軍的美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中指出，1架飛機墜毀於伊拉克西部，另1架則安全降落。「這並非肇因於敵方火力或友軍誤傷。」

請繼續往下閱讀...

但伊朗軍方卻透過官媒發表聲明宣稱，該美軍加油機是被在伊拉克境內的伊朗盟友組織用飛彈打下來的，而且機上人員全數罹難。

由多個獲伊朗支持的武裝派系組成「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance in Iraq）也聲稱，他們擊落1架KC-135，此外還曾攻擊另1架飛機，但未能將之打下來。

這是美軍在這場最新的伊朗戰爭中損失的至少第四架飛機，此前曾有3架F-15E戰鬥機在科威特上空遭友軍科威特軍方誤擊，所幸機上6名機組人員全數彈射逃生。

根據美國空軍資訊，已服役超過60年的KC-135通常配有3名機組人員，包括1名飛行員、1名副駕駛，以及1名加油管操作員；此外，KC-135的部分任務需要1名導航員，且該機最多可搭載37名乘客。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法