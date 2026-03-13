為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普訪中後傳可望批准對台軍售 北京：堅決反對

    2026/03/13 17:19 中央社
    路透社報導,美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交總統川普批准,川普可能在本月底訪問中國後簽署。對此,中國外交部今天重申既定立場表示「堅決反對」。(歐新社資料照)

    路透社報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交總統川普批准，川普可能在本月底訪問中國後簽署。對此，中國外交部今天重申既定立場表示「堅決反對」。（歐新社資料照）

    路透社報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交總統川普批准，川普可能在本月底訪問中國後簽署。對此，中國外交部今天重申既定立場表示「堅決反對」。

    據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應了美國對台軍售的問題。

    郭嘉昆表示，「中方堅決反對美國向『中國台灣地區』出售武器的立場是一貫的、明確的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八一七』公報規定，停止對台軍售，以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定」。

    川普預計3月31日至4月2日前往北京會晤中國國家主席習近平。路透社日前引述多名知情人士報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交川普批准，川普可能在本月底訪問中國後簽署，目前暫時保密，待自中國返國後再宣布。

    報導說，這項軍售案總值約140億美元，將是歷來規模最大的對台軍售案。

