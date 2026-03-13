為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    擅闖專屬經濟海域 4艘中國漁船遭南非扣押、罰款

    2026/03/13 16:16 編譯張沛元／綜合報導
    南非林漁業暨環境部長奧坎普12日表示，日前有4艘中國漁船擅闖南非專屬經濟水域。（路透檔案照）

    南非林漁業暨環境部長奧坎普12日表示，日前有4艘中國漁船擅闖南非專屬經濟水域。（路透檔案照）

    南非政府12日表示，日前有4艘未獲授權擅闖南非專屬經濟海域（EEZ）的中國漁船遭其攔截、扣押與罰款。這些中國漁船已在繳清罰款後駛離南非水域，南非官方並未說明其違規原因或目的。

    南非林漁業暨環境部長奧坎普（Willie Aucamp）在聲明中指出，這4艘隸屬「深圳水灣遠洋漁業有限公司」的漁船，在2月23日向南非申請「無害通過」，稱會在3月3日以前離開南非水域，但數日後卻在未提交必需文件的情況下，申請港外限制區授權；在此期間，這些中國漁船不但已駛入南非領海，還多次關閉用於追蹤船隻的自動識別系統應答器。

    南非當局最後在東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）海岸12浬內發現這些中國漁船，稍後還追蹤到他們沿著東開普省（Eastern Cape）海岸線往南移動，最後將之攔截與看管於開普敦港。

    奧坎普說：「南非對於非法使用其海域的行為絕不寬貸。」

    這些中國漁船遭罰款40萬南非幣（約台幣75.76萬元），並已在繳清罰款後獲釋與離開南非水域。

