美歐對立仍存？歐盟外交首長稱 美國企圖分裂歐洲

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在《金融時報》今（13）日發表的採訪中表示，美國想要分裂歐洲，且不喜歡歐盟。

根據《路透》報導，卡拉斯告訴《金融時報》「我認為真正重要的是，每個人都應該明白，美國已經非常明確地表示，他們想要分裂歐洲，他們不喜歡歐盟。」

美國總統川普在第二總統任期內，多次將矛頭指向歐盟，對歐盟成員國和其他國家加徵關稅，還曾揚言要吞併格陵蘭島，此舉可能實際上終結北約聯盟。

川普政府本週還對歐盟和其他國家發起貿易調查，指控這些國家存在「不公平貿易行為」。根據調查，這些國家可能在今年夏天面臨新的關稅，此前美國最高法院於上個月推翻川普的大部分關稅計劃。

卡拉斯指出，美國對歐盟的種種做法，與歐盟「對手」的策略如出一轍。她強調歐盟國家不該尋求與川普進行雙邊談判，應該共同因應美國行動。

卡拉斯最後承認，歐盟在國防問題上缺乏的能力或資源，需要從美國購買。她補充，歐洲需要投資發展自己的國防工業。

