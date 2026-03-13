日本掃雷能力頂尖！美方若要求支援荷姆茲 高市恐面臨兩難

日本首相高市早苗預計19日與美國總統川普舉行領袖會談，日本可能被要求在荷姆茲海峽的安全行動中提供具體協助，尤其是海上自衛隊擁有技術水準極高的掃雷能力。（法新社）

日本首相高市早苗預計19日與美國總統川普舉行領袖會談，伊朗局勢將成為會談焦點之一，日本可能被要求在荷姆茲海峽的安全行動中提供具體協助，尤其是海上自衛隊擁有技術水準極高的掃雷能力，曾在波灣戰爭後大展身手，但日本這次若要出動，將面臨法制上的障礙，這也將使高市在外交與國內法制之間面臨艱難抉擇。

日本的掃雷技術被認為是世界一流水準，而這項能力的形成，與二戰末期美軍在日本周邊大量布設水雷的歷史密切相關。

美軍在1945年對日本發動「飢餓作戰」（Operation Starvation）的封鎖行動，包括瀨戶內海、東京灣、大阪灣等重要航道，布設水雷超過1萬2000枚。戰後日本投入大量人力清除戰時遺留水雷，包括美軍、盟軍與日軍布設的水雷在內，總數超過5萬枚，掃雷作業也持續超過10年。

這段長期的掃雷經驗，奠定了日本掃雷技術基礎，並發展出專業掃雷部隊與相關技術，包括低磁性船體設計、掃雷作業程序以及水雷識別能力。這些經驗後來由海上保安廳與海上自衛隊繼承並發展，形成如今的海上自衛隊「掃海隊群」，成為世界少見的高度專業化掃雷部隊。

1991年波灣戰爭後，日本在波灣清除伊拉克布設的水雷，協助恢復海上航道安全，掃雷能力在國際間受到高度評價。目前日本的掃雷能力已遠超過美軍。

在這種情況下，美方可能要求日本派遣掃海艇，協助清除伊朗布設的水雷，或參與船舶護衛行動。事實上，日前舉行的七大工業國集團（G7）領袖線上會談，G7領袖也同意研究對中東地區進行船舶護衛的可能性，不過日本仍有法制上的障礙必須克服。

產經新聞分析指出，日本1991年參與波灣的掃雷行動是在停火協議達成後，但自衛隊若衝突期間在直接執行掃海任務，可能被視為武力行使，日本政府必須先認定「存立危機事態」，即日本國民生活因能源中斷而面臨重大危險。另一方面，派遣護衛艦或掃海部隊前往中東，將使日本周邊面對中國、北韓、俄羅斯的防衛力量變得薄弱。

高市早苗12日在眾議院預算委員會，被問及是否向荷姆茲海峽派遣自衛隊時表示，若是清除被遺棄的水雷，原則上並不構成武力行使，但究竟在何時可以認定為「被遺棄的水雷」，她指出「在現實上極難預測」。而在目前階段，派遣自衛隊前往排除水雷「難以設想」。

