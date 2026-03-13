為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    慘！開到價值600萬限量《遊戲王》卡 男失手「剪一角」當場崩潰

    2026/03/13 14:41 即時新聞／綜合報導
    他的女友也在臉書影片下方留言「OK，車頭期款沒有囉」。她還透露，這件事真的很邪門，透露苦主買了很多包卡牌，只有這包剪到邊，偏偏就是這包中了大獎。（取自Xuan Zii臉書）

    購買過球員卡或遊戲王卡、寶可夢卡的玩家都知道，最開心的時刻莫過於打開卡包，發現抽中稀有卡片的那一刻。遊戲王卡界昨日發生一件驚天憾事，馬來西亞一名《遊戲王》卡牌資深玩家，幸運開出一張全球限量100張、市值高達600萬日圓（約新台幣120萬元）的「編號版黑魔導」，卻在開包過程中不慎用剪刀親手剪到卡片邊緣。男子當場崩潰暴走、抱頭痛哭，慘絕人寰的畫面在網路上瘋傳，不少網友連忙安慰，這張卡成了實質「全球唯一」，說不定更有價值。

    《遊戲王》在上個月底推出「LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-」超框包，其特色為卡圖突破傳統邊框限制，並將以往的繪圖範圍延伸至卡片邊緣，而超框包更是加入限量一百張的編號系統，讓部分超框卡卡價一路上漲，當中帶有編號的超框版本王之僕從黑魔導更是在日本拍賣網站開到了約600萬日圓的價格。

    該苦主的女友昨日在臉書發布他崩潰地來回踱步，且語帶哭音大喊的影片。影片中可以清楚看見這張極為稀有的卡片意外被剪掉一邊，而苦主呈現極為痛苦的神情。事後不知情的女友還發文詢問：「他怎麼了？」相關影片立刻在卡界瘋傳且迅速蔓延至全球社群網路。

    事後苦主在社群上回應：「很高興認識大家，玩了15年遊戲王，剛好這個月要過生日，可能剛好今天就是被選中的那一天」、「真的做了一回社長」。他的女友也在臉書影片下方留言「OK，車頭期款沒有囉」。她還透露，這件事真的很邪門，透露苦主買了很多包卡牌，只有這包剪到邊，偏偏就是這包中了大獎。

    「社長」哏出自《遊戲王》漫畫與動畫中的靈魂人物海馬瀨人（海馬公司社長），海馬瀨人為了成為世上唯一擁有「青眼白龍」的決鬥者，他集齊了三張後，當眾撕毀了第四張青眼白龍卡片，在卡牌界，網友常用這個哏來調侃那些「意外損毀」極稀有卡片的玩家。

