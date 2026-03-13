為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不只金穹計畫！日美擬擴大機密情報共享 推動飛彈共同生產

    2026/03/13 13:19 駐日特派員林翠儀／東京13日報導
    日媒報導，雙方將討論深化同盟合作，包括擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，以及日本參與美國次世代飛彈防禦計畫「金穹」（Golden Dome）等，也可能討論到推動飛彈共同生產的議題。（美聯社）

    日本首相高市早苗預計下週訪問美國，並於19日與美國總統川普舉行日美領袖會談。日媒報導，雙方將討論深化同盟合作，包括擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，以及日本參與美國次世代飛彈防禦計畫「金穹」（Golden Dome）等，也可能討論到推動飛彈共同生產的議題。

    日本共同社引述日美相關人士透露報導，日美兩國政府已確定將擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，以提升同盟的嚇阻力與應對能力，並建立雙方能夠進行整合決策的基礎。為強化自衛隊的資訊安全能力，日本政府也正在研究導入美國高機密等級的「安全雲端」（Security Cloud）系統。

    報導指出，在事前協商中，美方也要求日本加強網路防衛能力。由於符合美軍安全標準的日本雲端業者有限，日本政府正考慮與美國企業合作的方案。此外，日美也構想導入人工智慧（AI），對自衛隊與美軍蒐集的機密情報進行分析，以提高選定攻擊目標的效率，藉此提升指揮與管制能力。

    讀賣新聞報導，在此次領袖會談中，高市將表明加入美國「金穹」計畫，目前雙方正就此進行協調。該計畫主要於太空部署攔截系統，川普政府預定於2029年1月前開始運作，以應對中國與俄羅斯正在開發的極音速滑翔武器（HGV）及無人機威脅。日本希望透過參與此計畫，強化自身防衛能力。

    日美目前也正在推動「滑翔段攔截用誘導彈」的共同開發，這是用於攔截極音速滑翔武器的新型飛彈，目標是在2030年代完成。雙方預料在會談中確認持續推動相關研發。

    此外，日本政府也計畫在2028年3月底前建構由多顆小型衛星組成的「衛星星座」（satellite constellation）系統，用於整合情報蒐集能力。該系統能持續探測與追蹤移動目標，並預計自今年4月起分階段發射。若加入「金穹」計畫，日本與美軍之間的衛星情報共享也將進一步深化。

