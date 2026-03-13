對抗中俄！傳日本擬加入美國金穹計劃 高市會川普將表態

日媒稱日本首相高市早苗預計將在下週與美國總統川普會晤時宣布，日本準備加入美國的金穹飛彈防禦系統。圖為高市早苗與川普去年10月28日在美國華盛頓號航母上會面。（美聯社）

美國國防部長赫格塞斯曾表示，金穹（Golden Dome）被譽為下一代飛彈防禦系統，將逐步保護美國免受任何敵人的空中攻擊。日媒今（13）日指出，日本首相高市早苗預計將在下週與美國總統川普會晤時宣布，日本準備加入美國的金穹飛彈防禦系統。

根據《法新社》報導，日媒《讀賣新聞》引述幾位未具名的政府消息人士的話稱，高市早苗預計將在3月19日於美國首都華盛頓特區與川普會晤期間討論金穹計劃，並向他傳達日本有加入的意願。

請繼續往下閱讀...

《讀賣新聞》表示，日本參與金穹計劃旨在提升自身自衛能力。該媒體補充，美日共同目標是一同開發攔截器和衛星網路，以對抗中國和俄羅斯正在研發的極音速滑翔飛行器。據稱這些重型飛行器能夠以至少5馬赫的速度飛行。

值得注意的是，日本近年來逐漸放棄了嚴格的和平主義立場，轉而尋求「反擊」能力，並提升軍事開支。

日本去年12月批准了下個月開始的新財年創紀錄預算，其中包括創紀錄的9兆日圓（約台幣1.8兆元）國防開支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法