為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對抗中俄！傳日本擬加入美國金穹計劃 高市會川普將表態

    2026/03/13 11:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    日媒稱日本首相高市早苗預計將在下週與美國總統川普會晤時宣布，日本準備加入美國的金穹飛彈防禦系統。圖為高市早苗與川普去年10月28日在美國華盛頓號航母上會面。（美聯社）

    日媒稱日本首相高市早苗預計將在下週與美國總統川普會晤時宣布，日本準備加入美國的金穹飛彈防禦系統。圖為高市早苗與川普去年10月28日在美國華盛頓號航母上會面。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯曾表示，金穹（Golden Dome）被譽為下一代飛彈防禦系統，將逐步保護美國免受任何敵人的空中攻擊。日媒今（13）日指出，日本首相高市早苗預計將在下週與美國總統川普會晤時宣布，日本準備加入美國的金穹飛彈防禦系統。

    根據《法新社》報導，日媒《讀賣新聞》引述幾位未具名的政府消息人士的話稱，高市早苗預計將在3月19日於美國首都華盛頓特區與川普會晤期間討論金穹計劃，並向他傳達日本有加入的意願。

    《讀賣新聞》表示，日本參與金穹計劃旨在提升自身自衛能力。該媒體補充，美日共同目標是一同開發攔截器和衛星網路，以對抗中國和俄羅斯正在研發的極音速滑翔飛行器。據稱這些重型飛行器能夠以至少5馬赫的速度飛行。

    值得注意的是，日本近年來逐漸放棄了嚴格的和平主義立場，轉而尋求「反擊」能力，並提升軍事開支。

    日本去年12月批准了下個月開始的新財年創紀錄預算，其中包括創紀錄的9兆日圓（約台幣1.8兆元）國防開支。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播